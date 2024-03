Raxendorf verliert Spitzenspiel bei SC St. Martin

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:04

1. Klasse Waldviertel: Rund 120 Zuschauer wollten sich das Topspiel der Runde nicht entgehen lassen. Der SC St. Martin stellte Raxendorf ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Gegen St. Martin setzte es für den USV Raxendorf eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel hatte Raxendorf erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Taktisches Abtasten war für die Heimelf keine Option. Der SC St. Martin ging durch Patrick Howegger in der zwölften Minute in Führung. Nur wenige Minuten später legten die Gastgeber nach. Der USV Raxendorf musste den Treffer von Clemens Weissenbäck zum 2:0 hinnehmen (16.). Doch noch vor der Pause konnten die Gäste das Spiel wieder offener gestalten. In der 38. Minute brachte Dominik Neidhart den Ball im Netz des SC St. Martin unter. Obwohl dem Heimteam nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Raxendorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Raxendorf muss zweite Saisonniederlage einstecken

Mit dem Dreier sprang St. Martin auf den fünften Platz der 1. Klasse Waldviertel. Die Angriffsreihe des SC St. Martin lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 32 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SC St. Martin verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den USV Raxendorf 28 Zähler zu Buche.

St. Martin stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim USV Kautzen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Raxendorf die USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – USV Raxendorf, 2:1 (2:1)

38 Dominik Neidhart 2:1

16 Clemens Weissenbaeck 2:0

12 Patrick Howegger 1:0

