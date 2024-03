Nondorf setzt Erfolgsserie auch beim SV Weitra fort

Spielberichte

1. Klasse Waldviertel: Der SV Weitra konnte dem SCU Koller Nondorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 100 Besuchern mit 0:3. Nondorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Weitra einen klaren Erfolg. Der SCU Koller Nondorf war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

Die erste Chance hatten nach vier Minuten die Gastgeber. Aber Alexander Bruckner brachte Weitra in der elften Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für SCU Koller Nondorf zum 0:1Nach einem gute getrettenen kommt Nr.11 Bruckner Alex alleine vor Schlögl zum Abstauber zum 0:1! Glosa, Ticker-Reporter

Danach kam die Heimelf besser ins Spiel, doch der Treffer gelang nicht.

2.te Chance für die Gäste, Jiri Havelka klärt auf der Linie! Glosa, Ticker-Reporter

Mit einem Tor Vorsprung für Nondorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Nondorf bleibt auf der Welle

In Minute 53 vereitelte Keeper Martin Schlögl das 0:2. Benjamin Steininger trug sich in der 77. Spielminute in die Torschützenliste ein. Als wäre die Lage für den SV Weitra nicht schon misslich genug gewesen, musste Jiri Novotny in der 83. Minute mit einer Gelb-Roten Karte (Foul) den Platz verlassen. Michael Bruckner brachte den SCU Koller Nondorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Weitra.

Die Abwehrprobleme von Weitra bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Heimmannschaft musste schon 39 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Der SV Weitra musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Weitra insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Bei Nondorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Trotz des Sieges fiel der SCU Koller Nondorf in der Tabelle auf Platz sechs. Nondorf verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der SCU Koller Nondorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Am kommenden Samstag trifft Weitra auf den SC St. Martin, Nondorf spielt am selben Tag gegen den USC Sparkasse Litschau.

1. Klasse Waldviertel: SV Weitra – SCU Koller Nondorf, 0:3 (0:1)

86 Michael Bruckner 0:3

77 Benjamin Steininger 0:2

11 Alexander Bruckner 0:1

