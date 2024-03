Gegen Vitis: PRO PET Gastern verliert nach sechs Spielen wieder

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 04:12

1. Klasse Waldviertel: Rund 300 Zuschauer wollten sich das Spitzenspiel der 15. Runde nicht entgehen lassen. Am Freitag verbuchte Vitis einen 3:1-Erfolg gegen den PRO PET Gastern. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der 1. SV Appel Vitis die Nase vorn. Das Hinspiel hatte PRO PET Gastern mit 4:2 gewonnen.

Nach der Abtastphase jubelte zunächst die Heimelf. Raphael Binder brachte den 1. SV Vitis in der elften Minute in Front. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Noch vor der Pause konnten die Gastgeber ihre Ambitionen aber anmelden. Jan Urbanek versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (38.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Jonas Koller einen weiteren Treffer für Vitis. Das überzeugende Auftreten des 1. SV Appel Vitis fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Gastern gelang nur noch der Ehrentreffer

Nico Dangl war zur Stelle und markierte das 1:3 des USV PRO PET Gastern (51.). Obwohl dem 1. SV Vitis nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der PRO PET Gastern zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Vitis im Tableau auf die vierte Position. Acht Spiele ist es her, dass der 1. SV Appel Vitis zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage fiel PRO PET Gastern in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die Gäste bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der 1. SV Vitis momentan auf dem Konto. Die gute Bilanz des USV PRO PET Gastern hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der PRO PET Gastern bisher acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Vitis ist der SV Albrechtsberg (Samstag, 19:00 Uhr). PRO PET Gastern misst sich am selben Tag mit dem USC Hartl Haus Echsenbach (15:30 Uhr).

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – USV PRO PET Gastern, 3:1 (3:0)

51 Nico Dangl 3:1

42 Jonas Koller 3:0

38 Jan Urbanek 2:0

11 Raphael Binder 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.