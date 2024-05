Dramatischer Heimsieg: USC Hartl Haus Echsenbach dreht das Spiel gegen ESV Schwarzenau

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:48

Ein aufregendes Fußballduell fand zwischen USC Hartl Haus Echsenbach und ESV Schwarzenau statt, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Nach einem torlosen ersten Durchgang drehte der USC Hartl Haus Echsenbach das Spiel spektakulär und sicherte sich einen 4:2-Sieg gegen den ESV Schwarzenau. Die Partie, die für beide Teams von großer Bedeutung war, zeigte Fußball von seiner spannendsten Seite.

Ein Kampf der Giganten

Die erste Halbzeit begann mit hohem Engagement beider Mannschaften, wobei beide Seiten gute Chancen verzeichneten. Die Schwarzenauer zeigten sich früh aggressiv, mit einem Freistoß von Merkl, der jedoch über das Tor ging (6.). Beide Teams kämpften um die Kontrolle des Spiels, wobei USC Hartl Haus Echsenbach durch einen Kopfball von Holzinger, der sein Ziel verfehlte (14.), und einem Schuss von Dosljak (36.), der über das Tor ging, gefährlich wurde.

Aus dem nichts die dicke Chance für den Gastgeber. Nach einem Konter spielt Damanhoury auf Dosljak. Dieser schießt völlig unbedrängt aus elf Metern drüber. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Trotz mehrerer Chancen, unter anderem durch Pichler und Bauer für den ESV Schwarzenau, blieb die erste Halbzeit ohne Tore.

Ein Torreigen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit entfaltete sich zu einem wahren Schauspiel. Der ESV Schwarzenau eröffnete den Torreigen in der 60. Minute mit einem Kopfball von Melvin Pichler, der den Tormann überlupfte und das 1:0 erzielte.

Tor, Toor, Tooor für ESV Schwarzenau zum 0:1 durch Melvin Pichler! Zuerst scheitert Pichler noch am Tormann. Anschließend fliegt die nächste Flanke ins Zentrum, wo Pichler auf Höhe Sechzehnerlinie per Kopf an den Ball kommt. Tormann Kopecek steht weit vor seinem Kasten und wird überlupft. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Der USC Hartl Haus Echsenbach ließ sich jedoch nicht unterkriegen und antwortete prompt. Jakub Vavrina gelang in der 65. Minute durch einen meisterhaft ausgeführten Freistoß der Ausgleich. Das Momentum schien sich zu wenden, als Amel Hodzic in der 71. Minute den USC Hartl Haus Echsenbach in Führung brachte, indem sein Schuss abgefälscht wurde und unhaltbar im Netz landete. Ramy El-Damanhoury baute die Führung in der 76. Minute weiter aus, indem er flach ins kurze Eck traf.

Tor, Toor, Tooor für USC Hartl Haus Echsenbach zum 3:1 durch Ramy El-Damanhoury! Damanhoury bekommt auf der Sechzehnerlinie die Kugel und schließt flach ins kurze Eck ab. Pichler kommt nicht mehr an den Ball und ist zum dritten Mal geschlagen. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Der ESV Schwarzenau gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Miklas Pichler in der 86. Minute auf 3:2. Die Entscheidung fiel jedoch in der 90. Minute, als Amel Hodzic erneut für den USC Hartl Haus Echsenbach traf und den Endstand von 4:2 sicherstellte.

Das Spiel endete nach intensiven 94 Minuten mit einem verdienten Sieg für den USC Hartl Haus Echsenbach, der damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelte. Der ESV Schwarzenau hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu ordnen, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

1. Klasse Waldviertel: USC Hartl Haus : Schwarzenau - 4:2 (0:0)

91 Amel Hodzic 4:2

86 Miklas Pichler 3:2

76 Ramy El-Damanhoury 3:1

71 Amel Hodzic 2:1

65 Jakub Vavrina 1:1

60 Melvin Pichler 0:1

