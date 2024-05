Titelkampf weiter spannend: SCU Koller Nondorf dreht das Spiel gegen SV Waldhausen

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:52

Im spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Waldviertel zwischen dem SCU Koller Nondorf und dem SV Waldhausen konnten die Gastgeber einen beeindruckenden 4:1-Sieg einfahren. Trotz eines frühen Rückstands zeigte der SCU Koller Nondorf Charakter und drehte das Spiel durch eine starke zweite Halbzeit. Der Sieg war ein bedeutender Moment in der Saison des Sportclub Union Nondorf, der damit gegen den Tabellenführer SV Waldhausen glänzen konnte.

Ein Spiel der verpassten Chancen und der Wende

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste, als Daniel Gutmann in der 8. Minute den SV Waldhausen in Führung brachte.

Tor, Toor, Tooor für SV Waldhausen (NÖ) zum 0:1. Kapitän Wallner springt nach einem hohen Ball die Kugel zu weit vom Fuß. Waldhausen schaltet schnell und spielt das Leder in die Gasse auf Nr. 7 Gutmann, welcher cool bleibt und mit einem satten Schuss in die lange Ecke den Angriff vollendet. DeereJohn, Ticker-Reporter

Ein schneller Gegenangriff und ein präziser Schuss in die lange Ecke ließen den Gastgebern kaum Zeit, sich zu sortieren. Die folgenden Minuten zeigten eine deutliche Überlegenheit der Waldhausener, die jedoch ihre Chancen nicht in Zählbares ummünzen konnten. Kommunikationsprobleme in der Hintermannschaft des SCU Koller Nondorf führten zu brenzligen Situationen, doch der Ausgleichstreffer ließ auf sich warten.

Nr. 7 Gutmann taucht wieder nach einem Steckpass vor dem Tormann auf verzieht aber knapp am langen Eck vorbei. DeereJohn, Ticker-Reporter

Stattdessen gelang Alexander Bruckner in der 45+1. Minute nach einem Eckball das 1:1, ein Wendepunkt, der den Nondorfern Auftrieb gab. Kurz darauf, direkt nach der Halbzeitpause, nutzte Tobias Schrammel eine scharfe Hereingabe zum 2:1, was die Partie komplett auf den Kopf stellte.

Nondorf dominiert die zweite Halbzeit

Der Beginn der zweiten Hälfte zeigte ein völlig verändertes Bild.

Nr. 11 Kirchner kommt nach einem Eckball zum Abschluss - Grawatsch kann sich aber mit einer schönen Parade auszeichnen. DeereJohn, Ticker-Reporter

Der SCU Koller Nondorf kam mit neuem Selbstvertrauen aus der Kabine und erarbeitete sich Chance um Chance. In der 81. Minute war es erneut Alexander Bruckner, der nach einem hohen Ball und einer gekonnten Einzelleistung das 3:1 erzielte. Die Waldhausener, sichtlich beeinträchtigt durch die Doppelbelastung des Cups, fanden kein Mittel gegen die energischen Angriffe der Nondorfer. Den Schlusspunkt setzte Matěj Říha in der 85. Minute mit einem gekonnten Schuss ins kurze Eck zum 4:1. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten konnte der SV Waldhausen den Rückstand nicht mehr aufholen und musste sich der Überlegenheit der Nondorfer beugen.

Die zweite Halbzeit war ein Paradebeispiel für die Kampfkraft und Entschlossenheit des SCU Koller Nondorf, die das Spiel trotz eines frühen Rückstands zu ihren Gunsten drehten. Das 4:1 ist nicht nur ein Ausdruck der Qualität und des Willens der Mannschaft, sondern auch ein Zeichen dafür, dass sie jederzeit in der Lage sind, ein Spiel zu wenden. Für den SV Waldhausen war es eine schmerzhafte Niederlage, die zeigt, dass in der 1. Klasse Waldviertel jeder jeden schlagen kann.

1. Klasse Waldviertel: Nondorf : Waldhausen - 4:1 (1:1)

85 Mat?j ?íha 4:1

81 Alexander Bruckner 3:1

46 Alexander Bruckner 2:1

46 Tobias Schrammel 1:1

8 Daniel Gutmann 0:1

