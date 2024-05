Spannendes Lokalderby endet mit Sieg für Litschau gegen Raxendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:55

In einem packenden und bis zur letzten Minute spannenden Spiel setzte sich der USC Litschau mit einem knappen 3:2 gegen den USV Raxendorf durch. Das Lokalderby, das am Samstag um 16:30 Uhr begann, hielt, was es versprach: Tore, Emotionen und eine dramatische Schlussphase. Beide Teams zeigten vollen Einsatz, doch am Ende hatte der USC Litschau knapp die Nase vorn.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit spätem Ausgleich

Das Spiel begann mit hohem Tempo, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. Bereits in der 28. Minute ging der USV Raxendorf durch ein Tor von Lukas Bayerl in Führung, was das Spiel frühzeitig aufheizte. Der USC Litschau, nicht gewillt, sich geschlagen zu geben, antwortete jedoch schnell. Sebastian Jungbauer, der an diesem Tag eine herausragende Leistung zeigte, erzielte in der 32. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die erste Halbzeit endete mit einem gerechten Unentschieden, wobei beide Teams Chancen auf die Führung hatten.

Jungbauers entscheidende Momente und ein nervenaufreibendes Finale

Die zweite Halbzeit startete ähnlich dynamisch wie die erste. In der 54. Minute war es erneut Sebastian Jungbauer, der für den USC Litschau traf und das Spiel auf 2:1 drehte. Sein Doppelpack schien den Gastgebern Auftrieb zu geben, doch der USV Raxendorf gab sich nicht geschlagen. In der 87. Minute sorgte Jakub Býma für den erneuten Ausgleich und stellte mit seinem Tor zum 2:2 die Weichen auf ein dramatisches Spielende. Doch das letzte Wort hatte wieder der USC Litschau. In der 90. Minute bewies Sebastian Jungbauer seine Klasse mit einem entscheidenden Treffer zum 3:2, seinem dritten Tor des Tages, und sicherte seinem Team damit den Sieg in diesem aufregenden Derby. Trotz einiger nervenaufreibender Momente in den Schlussminuten, in denen der USV Raxendorf alles nach vorne warf, blieb es beim 3:2 für den USC Litschau.

Das Spiel endete nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für den USC Litschau. Die Fans beider Mannschaften wurden Zeugen eines packenden Fußballspiels, das bis zum Schlusspfiff Spannung bot. Sebastian Jungbauer, mit seinen drei Toren der Mann des Spiels, führte den USC Litschau zu einem wichtigen Sieg im Lokalderby gegen den USV Raxendorf.

1. Klasse Waldviertel: USC Litschau : Raxendorf - 3:2 (1:1)

89 Sebastian Jungbauer 3:2

87 Jakub Býma 2:2

54 Sebastian Jungbauer 2:1

32 Sebastian Jungbauer 1:1

28 Lukas Bayerl 0:1

