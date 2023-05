Kein Sieger im Topspiel zwischen Weitra und Vitis

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:03

1. Klasse Waldviertel: In der Begegnung SV Weitra gegen den 1. SV Vitis trennten sich die beiden Kontrahenten vor 120 Besuchern mit einem 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Die Heimelf begann überfallsartig. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Weitra bereits in Front. Felix Rozliwka markierte in der zweiten Minute die Führung. Die Gäste brauchten einige Zeit um die passende Antwort zu geben. Das 1:1 von Vitis stellte Jakub Sipek sicher (29.). Doch nur einige Minuten später jubelten erneut die Heimsichen. Der Treffer zum 2:1 sicherte Weitra nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Rozliwka in diesem Spiel (34.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit ertönte ein Elfmeterpfiff und Jan Urbanek machte das 2:2 zugunsten des 1. SV Appel Vitis (41.). Als Schiedsrichter der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Während der erste Durchgang mit Toren nicht geizte, wurde es nach Wiederanpfiff ruhiger. Am Ende blieb es bei den Treffern aus der ersten Halbzeit.

Für beide nichts mehr zu verlieren oder zu gewinnen

Der SV Weitra bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Das Heimteam weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, sechs Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Der dritte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte des 1. SV Vitis. Mit 32 gesammelten Zählern hat der Gast den fünften Platz im Klassement inne. Acht Siege, acht Remis und vier Niederlagen hat Vitis momentan auf dem Konto.

Der SV Weitra ist nun seit sieben Spielen, der 1. SV Appel Vitis seit vier Partien unbesiegt.

Während Weitra am kommenden Donnerstag den SCU Koller Nondorf empfängt, bekommt es der 1. SV Vitis am selben Tag mit dem USC Sparkasse Litschau zu tun.

1. Klasse Waldviertel: SV Weitra – 1. SV Appel Vitis, 2:2 (2:2)

41 Jan Urbanek 2:2

34 Felix Rozliwka 2:1

29 Jakub Sipek 1:1

2 Felix Rozliwka 1:0

