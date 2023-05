Holzepl trifft dreifach: Kautzen deklassiert Brand-Nagelberg

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der USV Kautzen und die USV Brand-Nagelberg mit dem Endstand von 6:0. Kautzen ließ vor 110 Zuschauern keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Brand-Nagelberg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, die USV Brand-Nagelberg hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Karel Holzepl glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den USV Kautzen (16./38.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Daniel Kainz für Kautzen war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Holzepl bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (70.). Kainz vollendete zum fünften Tagestreffer in der 78. Spielminute. Roland Weiss gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USV Kautzen (90.). Letztlich feierte Kautzen gegen Brand-Nagelberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Kautzen im sicheren Tabellenmittelfeld

Der Sieg über die USV Brand-Nagelberg, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den USV Kautzen von Höherem träumen. Kautzen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 48 geschossene Treffer gehen auf das Konto des USV Kautzen. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Kautzen momentan auf dem Konto.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Brand-Nagelberg immens. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 25 Treffer erzielte die USV Brand-Nagelberg bislang. Brand-Nagelberg verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die USV Brand-Nagelberg wartet schon seit acht Spielen auf einen Sieg.

Der USV Kautzen tritt am Samstag, den 20.05.2023, um 17:00 Uhr, beim USV Gastern an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Brand-Nagelberg den USV Raxendorf.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – USV Brand-Nagelberg, 6:0 (2:0)

90 Roland Weiss 6:0

78 Daniel Kainz 5:0

70 Karel Holzepl 4:0

54 Daniel Kainz 3:0

38 Karel Holzepl 2:0

16 Karel Holzepl 1:0

