USC Mank strebt im Frühjahr Rangverbesserung an

Details Dienstag, 22. März 2022 14:52

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Philipp Hebenstreit, Pressesprecher beim USC Mank, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Herbert Luger überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach fünf Siegen, einem Remis und sieben Niederlagen (eine gewonnene Partie wurde mit 0:3 strafverifiziert) mit 16 Punkten auf Rang neun. Vor der Frühjahrssaison zeigt man sich in Mank zuversichtlich: "An erster Stelle steht die spielerische Weiterentwicklung unserer jungen Mannschaft. Da kann es natürlich passieren, dass man den einen oder anderen Punkt liegen lässt. Wir wollen aber natürlich so viele Spiele wie möglich gewinnen und streben eine Rangverbesserung an."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Philipp Hebenstreit: "Mit dem überraschenden Trainerwechsel Anfang Juli von Pavel Stasek (wechselte in den Staff des 1. FC Slovácko) zu Herbert Luger standen wir zu Beginn der Sommervorbereitung vor einer Herausforderung. Da Herbert aber bereits in der sportlichen Leitung tätig war und dadurch den Verein und die Abläufe bestens kennt, ist es dem Team gut gelungen, sich schnell auf die neue Situation einzustellen. Der Herbst verlief großteils gut, wenngleich die Corona-Pandemie natürlich ihre Spuren der Unsicherheit durch das gesamte Fußball-Unterhaus gezogen hat. Besonders bitter war die 0:3-Strafverifizierung des Spiels gegen St. Veit. Positive Höhepunkte waren sicherlich die spielerische Weiterentwicklung sowie der 3:0-Sieg gegen Ober-Grafendorf oder die 7:1-Gala in Karlstetten. Mit 16 Punkten aus 13 Spielen und der Rückreihung bei Punktgleichheit ist zwar etwas Luft nach oben, aber wir blicken dem Frühjahr äußerst positiv entgegen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hebenstreit: "Sehr gut. Ein gutes Beispiel dafür: Wir haben in der Winterpause unter kräftiger Mithilfe von Spielern, Funktionären und Freiwilligen die Sportanlage infrastrukturell verbessert und wieder auf Vordermann gebracht (so wurden zum Beispiel die Kabinen ausgemalt). Auch aus sportlicher Sicht waren wir aktiv und haben ein Trainings-Wochenende am Fußballplatz verbracht. Dabei stand einerseits das Sportliche mit Trainingseinheiten am Programm, andererseits haben wir auch das Zusammengehörigkeitsgefühl dabei gestärkt; u. a. mit gemeinsamen Essen, Bowlingabend etc."

Wechsel der Legionäre in Mank

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Hebenstreit: "Legionär Filip Hlupik wird Vater und hat uns auf eigenen Wunsch verlassen, weil er näher zu seinem Wohnort Fußball spielen möchte. Ihn haben wir durch Martin Petreje ersetzt. Martin hat in den vergangenen Vorbereitungsspielen immer besser reingefunden und wir hoffen, dass wir mit ihm die gewünschte Verstärkung für die Offensive gefunden haben. Darüber hinaus haben wir uns mit Torwart Tomas Klacansky verstärkt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hebenstreit: "Im Moment können wir nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Neben Torwart Raphael Barbi fehlen aktuell nur Peter Wolf und Michael Daxböck. Wie sich die Lage aufgrund der Pandemie entwickelt, lässt sich noch nicht abschätzen. Wir hoffen das Beste!"

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hebenstreit: "An erster Stelle steht die spielerische Weiterentwicklung unserer jungen Mannschaft. Da kann es natürlich passieren, dass man den einen oder anderen Punkt liegen lässt. Wir wollen aber natürlich so viele Spiele wie möglich gewinnen und streben eine Rangverbesserung an."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hebenstreit: "Wir gehen davon aus, dass gespielt werden kann. Wenngleich der weitere Verlauf der Pandemie aufgrund der dynamischen Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Aufgrund der wärmeren Temperaturen und der Verlagerung des Geschehens in den Außenbereich ist aber davon auszugehen, dass sich die Lage ähnlich wie im Vorjahr entspannt. Kurzum: Wir richten uns nach den allgemein gültigen Vorgaben und müssen es sowieso so nehmen, wie es kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf schöne Spiele."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hebenstreit: "Schönfeld ist als Tabellenführer sicherlich Titelkandidat Nummer eins, obwohl sie zum Auftakt ein schweres Auswärtsspiel haben werden. Pottenbrunn und Ober-Grafendorf räumen wir Außenseiter-Chancen ein."