Leonhofen und Mank teilen sich die Punkte

1. Klasse West-Mitte: Vor rund 300 Zuschauern trafen am Samstag der FC Leonhofen und der USC Mank aufeinander. Im Spiel des FC Leonhofen gegen den USC Mank gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Der FC Leonhofen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Olbrich traf in der zweiten Minute zur frühen Führung.Doch dann legten die Gäste so richtig los. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Leonardo Batista den Ausgleichstreffer für den USC Mank.

Mank gleicht aus! Die Gäste finden Zimola auf der linken Schiene, der aus abseitsverdächtiter Position den Ball gekonnt zur Mitte bringt, aus der Batista nurmehr einschieben braucht! 1:1! Bernhard Olbrich, Ticker-Reporter

Jaroslav Hrdina beförderte das Leder dann aus gut 15 Metern unter die Querlatte zum 2:1 des USC Mank in die Maschen (24.). Eine Minute später fanden die Heimsichen die große Ausgleichschance vor, doch Marcel Schiller vergibt knapp. In Minute 28 ertönte dann ein Elferpfiff, doch patrick Brachner vergibt erneut die Chance auf den Ausgleich und Keeper Raphael Barbi hält.

Barbi hält die Führung fest! Leonhofen bekommt einen klaren Elfmeter zugesprochen, bei dem Zeilinger intelligent agiert und vom Verteidiger von den Beinen geholt wird. Brachner tritt folglich vom Elferpunkt an, wobei Manks Torhüter rechtzeitig unten ist und das 1:2 bewahrt! Bernhard Olbrich, Ticker-Reporter

Für das 3:1 der Gäste zeichnete Leonard Lukac per Kopf verantwortlich (38.). Mit der Führung für den USC Mank ging es in die Halbzeitpause.

Die Gastgeber kommen zurück

Leonhofen hatte das Spiel nicht aufgegeben. Valentin Seidinger schoss den Anschluss (83.), Olbrich traf zum Ausgleich (87.) und Patrick Brachner brachte schließlich die Führung (93.). Lukac, der in der 95. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich.

Einfach unglaublich - Die Partie läuft noch weiter, Mank führt den Freistoß aus und trifft in letzter Sekunde zum Ausgleich! Leonhofen ist in der Abwehr nicht optimal beim Mann und kassiert den bitteren Ausgleich nach dieser unfassbaren Aufholjagd! Bernhard Olbrich, Ticker-Reporter

Der USC Mank ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der FC Leonhofen noch ein Unentschieden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der FC Leonhofen in der Tabelle auf Platz acht. Leonhofen verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage.

Der USC Mank bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der USC Mank wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Als Nächstes steht für den FC Leonhofen eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen FC Purkersdorf. Der USC Mank empfängt parallel den FC Ober-Grafendorf.

1. Klasse West-Mitte: FC Leonhofen – USC Mank, 4:4 (1:3)

95 Leonard Lukac 4:4

93 Patrick Brachner 4:3

87 Daniel Olbrich 3:3

83 Valentin Seidinger 2:3

38 Leonard Lukac 1:3

24 Jaroslav Hrdina 1:2

6 Leonardo Batista 1:1

2 Daniel Olbrich 1:0

