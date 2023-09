Torreiches Remis zwischen Hofstetten-G. und Alpenvorland

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Rund 110 Zuschauer kamen ins Pielachtalstadion nach Hofstetten. Das Spiel vom Samstag zwischen der Sportunion Hofstetten-Grünau und der USG Alpenvorland endete mit einem 4:4-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Die ersten Minuten waren noch nicht spektakulär. Michael Grossmann brachte sein Team dann in der zehnten Minute nach vorn. Aus der Ruhe ließ sich die USG Alpenvorland nicht bringen. Alexander Schnetzinger erzielte wenig später den Ausgleich (16.). Martin Slabjar war zur Stelle und markierte das 2:1 des Gasts (29.). In der 34. Minute erhöhte Michael Lasselsberger auf 3:1 für den Tabellenletzten. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Markus Hofbauer auf Seiten der SPU Hofstetten-G. das 2:3 (45.). Ein Tor auf Seiten der USG Alpenvorland machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Elfmeter in der Nachspielzeit

Die Gäste sahen dann schon fast wie der sicherre Sieger aus. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Slabjar bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (82.). Doch den Gästen fehlten nur acht Minuten zum Dreier. Mit schnellen Toren von Hofbauer (88.) und Grossmann (93.) schlug Hofstetten innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Schließlich gingen die Sportunion Hofstetten-Grünau und die USG Alpenvorland mit einer Punkteteilung auseinander.

Bei der SPU Hofstetten-G. präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Ein Punkt reichte dem Heimteam, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun drei Punkten steht Hofstetten auf Platz elf. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die Sportunion Hofstetten-Grünau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die SPU Hofstetten-G. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die USG Alpenvorland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Hofstetten – die USG Alpenvorland bleibt weiter unten drin. Mit 16 Toren fing sich die USG Alpenvorland die meisten Gegentore in der 1. Klasse West-Mitte ein.

Die Sportunion Hofstetten-Grünau tritt am kommenden Samstag bei der SKVg Pottenbrunn an, die USG Alpenvorland empfängt am selben Tag den FCU Gerersdorf/E.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – USG Alpenvorland, 4:4 (2:3)

93 Michael Grossmann 4:4

88 Markus Hofbauer 3:4

82 Martin Slabjar 2:4

45 Markus Hofbauer 2:3

34 Michael Lasselsberger 1:3

29 Martin Slabjar 1:2

16 Alexander Schnetzinger 1:1

10 Michael Grossmann 1:0

