Torfestival ohne Sieger zwischen Mank und Ober-Grafendorf

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel des USC Mank gegen Ober-Grafendorf gab es vor 260 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Die Gäste durften in diesem Spiel als erste jubeln. In der 18. Minute brachte Markus Dotter den Ball im Netz des USC Mank unter. Die passende Antwort hatte Jaroslav Hrdina parat, als er in der 24. Minute zum Ausgleich traf. Der FC Ober-Grafendorf ging durch ein Eigentor von Leonard Lukac erneut in Führung (29.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Ausgleich in letzter Minute

Kurz nach der Pause sah alles nach einem Sieg für die Gäste aus. Fabian Datzreiter schoss die Kugel zum 3:1 für Ober-Grafendorf über die Linie (50.). Doch die Heimelf wollte die drohende Niederlage nicht hinnehmen. Andreas Zimola traf zum 2:3 zugunsten des USC Mank (78.). Der Treffer, der Alexander Rapolter in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Beim USC Mank präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der Gastgeber liegt nun auf Platz zwölf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der USC Mank wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der FC Ober-Grafendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Ober-Grafendorf verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Gewinnen hatte beim FC Ober-Grafendorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Kommende Woche tritt der USC Mank bei TSU Förthof Hafnerbach an (Freitag, 19:30 Uhr), parallel genießt Ober-Grafendorf Heimrecht gegen FC Purkersdorf.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank – FC Ober-Grafendorf, 3:3 (1:2)

90 Alexander Rapolter 3:3

78 Andreas Zimola 2:3

50 Fabian Datzreiter 1:3

29 Eigentor durch Leonard Lukac 1:2

24 Jaroslav Hrdina 1:1

18 Markus Dotter 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.