Knapper Heimsieg der USG Alpenvorland gegen den FCU Gerersdorf/E.

1. Klasse West-Mitte: Die USG Alpenvorland und der FCU Gerersdorf/E. boten den rund 170 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Die USG Alpenvorland ging durch Tobias Forafellner in der 32. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später legten die Gastgeber nach. Martin Slabjar beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams in die Maschen (37.). Mit der Führung für die USG Alpenvorland ging es in die Kabine.

Doppelpack von Slabjar ebnet den Weg

Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste den Rückstand verkürzen. Das 1:2 des FCU Gerersdorf/E. bejubelte Mario Reicher (51.). Nach etwas mehr als einer Stunde war das Spiel wieder ausgeglichen. In der 65. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Alexander Dirnegger. Doch die Heimelf wollte die drei Punkte einfahren und kam doch noch zum dritten Treffer. Mit dem 3:2 sicherte Slabjar der USG Alpenvorland nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (78.). Letzten Endes ging die USG Alpenvorland im Duell mit Gerersdorf als Sieger hervor.

Die USG Alpenvorland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die USG Alpenvorland verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 1. Klasse West-Mitte. Mit erschreckenden 18 Gegentoren stellt die USG Alpenvorland die schlechteste Abwehr der Liga. Die USG Alpenvorland fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Die USG Alpenvorland ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der FCU Gerersdorf/E. holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der FCU Gerersdorf/E. führt mit sieben Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die bisherige Saisonbilanz von Gerersdorf bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Lage des FCU Gerersdorf/E. bleibt angespannt. Gegen die USG Alpenvorland musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Als Nächstes steht für die USG Alpenvorland eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen den USC Mank. Der FCU Gerersdorf/E. empfängt – ebenfalls am Samstag – die SKVg Pottenbrunn.

1. Klasse West-Mitte: USG Alpenvorland – FCU Gerersdorf/E, 3:2 (2:0)

78 Martin Slabjar 3:2

65 Alexander Dirnegger 2:2

51 Mario Reicher 2:1

37 Martin Slabjar 2:0

32 Tobias Forafellner 1:0

