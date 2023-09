Nach 0:3: SC Kirchberg/P. kämpft sich zum Punkt beim SV Ratzersdorf

Details Sonntag, 24. September 2023 00:02

1. Klasse West-Mitte: Der SV Ratzersdorf hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat vor 130 Besuchern. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Eine knappe halbe Stunde stand auf beiden Seiten die Null. Das 1:0 durch Fabian Köberl in der 27. Minute brachte den SV Ratzersdorf vermeintlich auf die Siegerstraße. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete Nils Petermann verantwortlich (35.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss der SV Ratzersdorf einen weiteren Treffer (43.). Der tonangebende Stil des SV Ratzersdorf spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

In zehn Minuten von 0:3 auf 3:3

Eine starke Leistung zeigte Pavol Sivak, der sich mit einem Doppelpack für den SC Kirchberg beim Trainer empfahl (49./55.). Michael Bertl glich nur wenig später für die Gäste aus (59.). Gedanklich hatte Ratzersdorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Sportclub Kirchberg an der Pielach am Ende noch den Teilerfolg.

Der SV Ratzersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den SV Ratzersdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Ratzersdorf derzeit auf dem Konto.

Nur einmal gab sich der SC Kirchberg/P. bisher geschlagen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Sportclub Kirchberg an der Pielach die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der SC Kirchberg den fünften Platz. Der SC Kirchberg/P. ist seit drei Spielen unbezwungen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SV Ratzersdorf deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist der SV Ratzersdorf in diesem Ranking auf.

Ratzersdorf tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, beim FC Leonhofen an. Bereits einen Tag vorher reist der SC Kirchberg zu SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus. Anpfiff ist ebenfalls um 16:00 Uhr.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – Sportclub Kirchberg an der Pielach, 3:3 (3:0)

59 Michael Bertl 3:3

55 Pavol Sivak 3:2

49 Pavol Sivak 3:1

43 Fabian Koeberl 3:0

35 Nils Petermann 2:0

27 Fabian Koeberl 1:0

