Tore en masse im Duell zwischen Hafnerbach und Karlstetten

1. Klasse West-Mitte: Rund 400 Zuschauer kamen in die "LernQuadrat-Arena" nach Hafnerbach. Erfolglos ging der Auswärtstermin des SV Karlstetten bei TSU Hafnerbach über die Bühne. Karlstetten verlor das Match mit 3:5. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TSU Förthof Hafnerbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hafnerbach bereits in Front. Jozef Tirer markierte in der vierten Minute per Freistoß die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Juraj Chupac den Vorsprung der Heimmannschaft.

Unhaltbarer und flach ins Eck gezaubert ....2 Chancen 2 Tore.... Torschütze Chupac Coolowitz, Ticker-Reporter

Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Das 1:2 des SV Karlstetten/Neidling stellte Robert Vanis sicher (19.). Matus Jorik schoss die Kugel zum 3:1 für TSU Förthof Hafnerbach über die Linie (34.).

Nach einer Ecke schiebt Matus das Runde ins Eckige und führt die TSU zum 3:1. Coolowitz, Ticker-Reporter

Es folgte der Anschlusstreffer für den SV Karlstetten – bereits der zweite für Vanis. Nun stand es nur noch 2:3 (36.). Zur Pause wusste TSU Hafnerbach eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Hafnerbach fixiert Sieg in der Schlussphase

Die Gäste aus Karlstetten erwischten den besseren Start in Halbzeit zwei. Jakub Kosorin versenkte den Ball in der 47. Minute per Strafstoß im Netz von Hafnerbach. Nach einer Stunde klatschte das Spielgerät an die Torbegrenzung der Gäste. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss ging TSU Förthof Hafnerbach durch den zweiten Treffer von Chupac (74.) wieder in Führung.

Das Hin und Her geht weiter. Neuerlich glänzt der junge Heim-Keeper an der Linie. Eine feurige Partie doch nach Chancen bewertet passt der Spielstand. Coolowitz, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch David Guba zur Stelle und zeichnete für das fünfte Tor von TSU Hafnerbach verantwortlich (84.). Am Schluss fuhr Hafnerbach gegen Karlstetten auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Bei TSU Förthof Hafnerbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Nach acht absolvierten Spielen stockte TSU Hafnerbach sein Punktekonto bereits auf 16 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Saisonbilanz von Hafnerbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte TSU Förthof Hafnerbach lediglich zwei Niederlagen ein.

Der SV Karlstetten/Neidling holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Gast belegt momentan mit zehn Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 10:10 ausgeglichen. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Karlstetten bei.

Mit insgesamt 16 Zählern befindet sich TSU Hafnerbach voll in der Spur. Die Formkurve von Karlstetten dagegen zeigt nach unten.

Hafnerbach stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim FC Kapelln vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Karlstetten/Neidling die USG Alpenvorland.

1. Klasse West-Mitte: TSU Förthof Hafnerbach – SV Karlstetten/Neidling, 5:3 (3:2)

84 David Guba 5:3

74 Juraj Chupac 4:3

47 Jakub Kosorin 3:3

36 Robert Vanis 3:2

34 Matus Jorik 3:1

19 Robert Vanis 2:1

14 Juraj Chupac 2:0

4 Jozef Tirer 1:0

