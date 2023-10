USC Mank glückt bei Pottenbrunn nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Die SKVg Pottenbrunn stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem USC Mank vor etwa 150 Zuschauern mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. An der Favoritenstellung ließ Pottenbrunn keine Zweifel aufkommen und trug gegen den USC Mank einen Sieg davon.

Die Heimelf begann bärenstark. Ein Doppelpack brachte die SKVg Pottenbrunn in eine komfortable Position: Alyas Hamkar war gleich zweimal zur Stelle (6./21.). Dazwischen hätten die Gstgeber noch einen weiteren Treffer erzielen können. Die Hintermannschaft des USC Mank ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Pottenrunn mit souveränem Heim-Dreier

Den Vorsprung von Pottenbrunn ließ Richard Frank in der 47. Minute anwachsen. Für das 4:0 der Gastgeber sorgte Patrick Bauer, der in Minute 63 zur Stelle war. In der Schlussphase gelang Leonard Lukac noch der Ehrentreffer für den USC Mank (84.). Durch ein Eigentor von Lukas Maximillian Pichler verbesserte die SKVg Pottenbrunn den Spielstand auf 5:1 für sich (87.). Am Ende kam Pottenbrunn gegen den USC Mank zu einem verdienten Sieg.

Die SKVg Pottenbrunn ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Prunkstück von Pottenbrunn ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Pottenbrunn ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für die SKVg Pottenbrunn, was elf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

24 Gegentreffer hat der USC Mank mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse West-Mitte. Nach acht Spieltagen haben die Gäste die rote Laterne inne. In den letzten fünf Begegnungen holte der USC Mank insgesamt nur drei Zähler.

Pottenbrunn tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei FC Purkersdorf an. Einen Tag später empfängt der USC Mank die Sportunion Hofstetten-Grünau.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – USC Mank, 5:1 (2:0)

87 Eigentor durch Lukas Maximillian Pichler 5:1

84 Leonard Lukac 4:1

63 Patrick Bauer 4:0

47 Richard Frank 3:0

21 Alyas Hamkar 2:0

6 Alyas Hamkar 1:0

