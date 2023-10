Pottenbrunn verliert Spitzenspiel beim FC Purkersdorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: FC Purkersdorf verpasste Pottenbrunn vor rund 200 Zuschauern einen Dämpfer und gewann mit 3:2 gegen den Tabellenführer. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Fast eine halbe Stunde lang belauerten sich beide Teams. Die SKVg Pottenbrunn ging dann aber durch Richard Frank in der 29. Minute per Strafstoß in Führung. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Benedikt Brabetz auf Seiten von Purkersdorf das 1:1 (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Schneller Treffer nach der Pause

Die Gastgeber erwischten dann den besseren Start in die zweite Halbzeit. Eine starke Leistung zeigte Marko Djukic, der sich mit einem Doppelpack für FC Purkersdorf beim Trainer empfahl (49./66.). Die Situation wurde für Pottenbrunn noch schwieriger, als Fabian Doppel in der 86. Minute mit der Ampelkarte (Foul) in die Kabine geschickt wurde. In der Nachspielzeit (92.) gelang Alyas Hamkar der Anschlusstreffer für die Gäste. Am Ende verbuchte FC Purkersdorf gegen die SKVg Pottenbrunn die maximale Punkteausbeute.

Trotz des Sieges bleibt Purkersdorf auf Platz zwei. Die Saisonbilanz des Gastgebers sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und zwei Unentschieden büßte FC Purkersdorf lediglich eine Niederlage ein. Die letzten Resultate von FC Purkersdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Pottenbrunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer einzigen Niederlage vor. Die SKVg Pottenbrunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Purkersdorf zur Sportunion Hofstetten-Grünau, zeitgleich empfängt Pottenbrunn den SV Karlstetten/Neidling.

1. Klasse West-Mitte: FC Purkersdorf – SKVg Pottenbrunn, 3:2 (1:1)

92 Alyas Hamkar 3:2

66 Marko Djukic 3:1

49 Marko Djukic 2:1

41 Benedikt Brabetz 1:1

29 Richard Frank 0:1

