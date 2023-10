Der FC Kapelln beendet bei der USG Alpenvorland die Sieglos-Serie

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Rund 120 Zuschauer wollten das Spiel der 10. Runde sehen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der USG Alpenvorland und dem FC Kapelln, die mit 1:2 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den FC Kapelln.

Eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dennis-Romario Raducanu sein Team in der 30. Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Richard Modrovics den Ausgleich (34.) für die Gäste. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Grassl schießt Kapelln zum Sieg

Kurz nach Wiederbeginn schlugen die Gäste zu. Philipp Grassl stellte die Weichen für den FC Kapelln auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die 1:2-Heimniederlage der USG Alpenvorland war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Das Heimteam hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Die Hintermannschaft der USG Alpenvorland steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 26 Gegentore kassierte die USG Alpenvorland im Laufe der bisherigen Saison. Einen Sieg, vier Remis und fünf Niederlagen hat die USG Alpenvorland derzeit auf dem Konto. Die USG Alpenvorland wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Der FC Kapelln besetzt momentan mit zwölf Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 14:14 ausgeglichen. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist der FC Kapelln wieder in der Erfolgsspur.

Die USG Alpenvorland stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Ratzersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der FC Kapelln die SKVg Pottenbrunn.

1. Klasse West-Mitte: USG Alpenvorland – FC Kapelln, 1:2 (1:1)

53 Philipp Grassl 1:2

34 Richard Modrovics 1:1

30 Dennis-Romario Raducanu 1:0

