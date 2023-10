Erfolgsserie von FC Purkersdorf hält auch bei Hofstetten-G. weiter an

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Die Sportunion Hofstetten-Grünau und FC Purkersdorf boten den 170 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die SPU Hofstetten-G. war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Die Heimelf durfte zuerst jubeln. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Grossmann sein Team in der zwölften Minute. Das 1:1 von FC Purkersdorf stellte Gabriel Brightwell sicher (23.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Elfer in der 92. Minute vergeben

Es dauerte etwa eine Viertelstunde, ehe wieder Tore zu sehen waren. Thomas Prager machte in der 62. Minute das 2:1 von Purkersdorf perfekt. In der 65. Minute brachte Mehmet Aydogan das Netz für die Gäste zum Zappeln. Das 2:3 von Hofstetten bejubelte Radovan Valentin (67.). Es waren bereits 92 Minuten gespielt, als die Heimiscshen nochmal die Chance auf den Ausgleich hatten - Elfmeter! Doch der Penalty wurde von Pukersdorf-Keeper Dominik Rossmanith gehalten. In den 94 Minuten war FC Purkersdorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Sportunion Hofstetten-Grünau und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Die SPU Hofstetten-G. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach zehn absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den neunten Platz in der Tabelle ein. Zwei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Hofstetten derzeit auf dem Konto. Die Sportunion Hofstetten-Grünau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll FC Purkersdorf noch stoppen? Der Tabellenführer verbuchte gegen die SPU Hofstetten-G. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse West-Mitte weiter an. Die Offensivabteilung von Purkersdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 22-mal zu. FC Purkersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Mit vier Siegen in Folge ist FC Purkersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag tritt Hofstetten beim SV Karlstetten/Neidling an, während Purkersdorf einen Tag zuvor den FCU Gerersdorf/E. empfängt.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – FC Purkersdorf, 2:3 (1:1)

67 Radovan Valentin 2:3

65 Mehmet Aydogan 1:3

62 Thomas Prager 1:2

23 Gabriel Brightwell 1:1

12 Michael Grossmann 1:0

