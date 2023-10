FC Kapelln kämpft sich bei Hofstetten-G. zum Punkt

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel der Sportunion Hofstetten-Grünau gegen den FC Kapelln gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor 100 begeisterten Fans die Punkte beim Stand von 4:4. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Das Spiel begann praktisch ohne Abtasten. Ein Doppelpack brachte die SPU Hofstetten-G. in eine komfortable Position: Yannik Noah Jung war gleich zweimal zur Stelle (2./20.). Doch die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt.

5 Minuten Unachtsamkeit, 2 Tore kassiert. Ron, Ticker-Reporter

Auch Daniel Boros schlug doppelt zu und glich damit für den FC Kapelln aus (27./29.). Nur einige Minuten nach dem Ausgleich gingen die Gastgeber aber erneut in Führung. Das 3:2 von Hofstetten bejubelte Michael Grossmann (31.). Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Boros trifft dreifach, Lindner trifft zum Ausgleich

Der FC Kapelln zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Boros (62.) und Kilian Kittel (65.) mit ihren Treffern das Spiel zum 4:3. Zehn Minuten vor dem Ende ertönte ein Elferpfiff.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Hofstetten-Grünau zum 4:4. Nr 10 Michael Lindner verwandelt denn 11er! Ron, Ticker-Reporter

In der 80. Minute brachte Michael Lindner den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Netz der Gäste unter. Letztlich gingen die Sportunion Hofstetten-Grünau und der FC Kapelln mit jeweils einem Punkt auseinander.

Bei der SPU Hofstetten-G. präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Zwei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Hofstetten momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich die Sportunion Hofstetten-Grünau weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am liebsten teilt der FC Kapelln die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Nur einmal ging der FC Kapelln in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Unentschieden verpasste der FC Kapelln die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der FC Kapelln den achten Platz.

Die SPU Hofstetten-G. stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim SV Ratzersdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der FC Kapelln den FCU Gerersdorf/E.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – FC Kapelln, 4:4 (3:2)

80 Michael Lindner 4:4

65 Kilian Kittel 3:4

62 Daniel Boros 3:3

31 Michael Grossmann 3:2

29 Daniel Boros 2:2

27 Daniel Boros 2:1

20 Yannik Noah Jung 2:0

2 Yannik Noah Jung 1:0

