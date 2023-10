Triumph von FC Purkersdorf beim USC Mank

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Fast 220 Besucher kamen am Mittwochabend nach Mank zum Spiel der 12. Runde. Mit 1:2 verlor der USC Mank am vergangenen Mittwoch zu Hause gegen FC Purkersdorf. Vollends überzeugen konnte FC Purkersdorf dabei jedoch nicht.

Nach einer guten Viertelstunde lag der Tabellenführer in Rückstand. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jakob Heher sein Team in der 17. Minute. Purkersdorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Danijel Romic den Ausgleich (21.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Leitl trifft zum 9. Saisonsieg

Die Gastgeber hielten sich gut im Spiel, ehe die Gäste erneut jubeln durften. Lukas Leitl brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von FC Purkersdorf über die Linie (66.). Unter dem Strich verbuchte FC Purkersdorf gegen den USC Mank einen 2:1-Sieg.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim USC Mank. Die mittlerweile 32 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gastgeber haben auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Die Stärke des USC Mank liegt in der Offensive – mit insgesamt 21 erzielten Treffern. Zwei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der USC Mank momentan auf dem Konto. Der USC Mank baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll Purkersdorf noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen den USC Mank die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 1. Klasse West-Mitte weiter an. FC Purkersdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 27 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Spitzenreiters. FC Purkersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit sechs Begegnungen hat Purkersdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der USC Mank stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Karlstetten/Neidling vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Purkersdorf SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank – FC Purkersdorf, 1:2 (1:1)

66 Lukas Leitl 1:2

21 Danijel Romic 1:1

17 Jakob Heher 1:0

