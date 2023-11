Gerersdorfs Wurm schnürt Doppelpack gegen FC Kapelln

Details Montag, 06. November 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Vor etwa 100 Zuschauern kam es am 13. Spieltag zum Duell des FC Kapelln gegen den FCU Gerersdorf/E. Durch ein 3:2 holte sich der FCU Gerersdorf/E. drei Punkte beim FC Kapelln. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Gerersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lirak Krasniqi traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Tomas Palka war es, der in der 22. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Gäste unterbrachte und auf 1:1 stellte. Martin Lukic brachte dem FC Kapelln nach 28 Minuten die 2:1-Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Markus Wurm per Strafstoß zum Ausgleich für den FCU Gerersdorf/E. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Wurm der Matchwinner

Der Treffer zum 3:2 sicherte dem FCU Gerersdorf/E. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Wurm in diesem Spiel (55.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Gerersdorf gegen den FC Kapelln die volle Ausbeute ein.

Der FC Kapelln führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der FC Kapelln weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Im letzten Match der Hinrunde tat der FCU Gerersdorf/E. etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zehn. Der FCU Gerersdorf/E. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der FC Kapelln dann im nächsten Spiel den USC Mank, während Gerersdorf am gleichen Tag beim SV Ratzersdorf antritt.

1. Klasse West-Mitte: FC Kapelln – FCU Gerersdorf/E, 2:3 (2:2)

55 Markus Wurm 2:3

43 Markus Wurm 2:2

28 Martin Lukic 2:1

22 Tomas Palka 1:1

4 Lirak Krasniqi 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.