SC Kirchberg/P. bei Mank nicht zu stoppen

1. Klasse West-Mitte: Rund 100 Besucher fanden sich zum Spiel der 13. Runde zwischen Mank und Kirchberg/P. ein. Der SC Kirchberg/P. erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den USC Mank.

Der SCK erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Bertl traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Der USC Mank war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Mit einem schnellen Doppelpack (82./85.) zum 3:0 schockte Matthias Berger die Heimmannschaft. Am Ende verbuchte der Sportclub Kirchberg an der Pielach gegen den USC Mank die maximale Punkteausbeute.

Berger-Doppelpack in den Schlussminuten

Beim USC Mank präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Der USC Mank baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch den klaren Erfolg über den USC Mank ist der SC Kirchberg/P. weiter im Aufwind.

Mit diesem Sieg zog der SCK am USC Mank vorbei auf Platz fünf. Der USC Mank fiel auf die siebte Tabellenposition.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für den USC Mank auf der eigenen Anlage gegen den ATSV Schönfeld/T. Der Sportclub Kirchberg an der Pielach tritt am gleichen Tag beim USC Markersdorf an.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank – Sportclub Kirchberg an der Pielach, 0:3 (0:1)

4 Michael Bertl 0:1

82 Matthias Berger 0:2

85 Matthias Berger 0:3

