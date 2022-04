Klarer Sieg beim FC Leonhofen: Schönfeld/T. auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 30. April 2022 01:32

1. Klasse West-Mitte: Mit dem FC Leonhofen und Schönfeld/T. trafen sich am Freitag vor 70 Fans zwei Topteams. Für Leonhofen schien der ATSV Schönfeld/T. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. An der Favoritenstellung ließ Schönfeld/T. keine Zweifel aufkommen und trug gegen den FC Leonhofen einen Sieg davon. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten des ATSV Schönfeld/T. ausgegangen.

Mit einem schnellen Doppelpack (35./37.) zum 2:0 schockte Irakli Avaliani den FC Leonhofen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Daniel Aigner war zur Stelle und markierte das 1:2 von Leonhofen (50.). Die Heimmannschaft geriet deutlicher in Rückstand, als Schönfeld/T. durch Klaus König auf 3:1 erhöhte (59.). Den Vorsprung des ATSV Schönfeld/T. ließ Esad Keserovic in der 63. Minute anwachsen. Der Treffer von Maximilian Sassmann in der 78. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende nahm Schönfeld/T. beim FC Leonhofen einen Auswärtssieg mit.

Schönfeld/T. mit weiterem Schritt Richtung Titel

Der FC Leonhofen belegt mit 29 Punkten den fünften Tabellenplatz. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Leonhofen derzeit auf dem Konto. Die Situation beim FC Leonhofen bleibt angespannt. Gegen den ATSV Schönfeld/T. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schönfeld/T. hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit nur 13 Gegentoren hat der Gast die beste Defensive der 1. Klasse West-Mitte. Der ATSV Schönfeld/T. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Schönfeld/T. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für den FC Leonhofen ist der FCU Gerersdorf/E. auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Der ATSV Schönfeld/T. misst sich zur selben Zeit mit der SU St. Veit/Gölsen.

1. Klasse West-Mitte: FC Leonhofen – ATSV Schönfeld/T, 1:5 (0:2)

78 Maximilian Sassmann 1:5

63 Esad Keserovic 1:4

59 Klaus Koenig 1:3

50 Daniel Aigner 1:2

37 Irakli Avaliani 0:2

35 Irakli Avaliani 0:1