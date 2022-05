Ober-Grafendorf schießt den USC Mank ab

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:38

1. Klasse West-Mitte: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Ober-Grafendorf und der USC Mank vor 250 Zuschauern mit dem Endstand von 6:0. Der FC Ober-Grafendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USC Mank einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der USC Mank Ober-Grafendorf in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Georg Kolenprat versenkte die Kugel zum 1:0 (11.). Komfortabel war die Pausenführung des FC Ober-Grafendorf nicht, aber immerhin ging das Heimteam mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Fabian Datzreiter erhöhte für Ober-Grafendorf dann auf 2:0 (60.). In der 78. Spielminute setzte sich Ober-Grafendorf erneut durch und Stefan Lärnsack erzielte das vorentscheidende 3:0 per Strafstoß. Für das 4:0 des FC Ober-Grafendorf sorgte Musa Mustafi, der in Minute 85 zur Stelle war. Datzreiter legte in der 89. Minute zum 5:0 für Ober-Grafendorf nach. Berat Hamiti war es, der kurz vor Ultimo sogar das 6:0 besorgte und den FC Ober-Grafendorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (91.). Letztlich feierte Ober-Grafendorf gegen den USC Mank nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Ober-Grafendorf weiter auf Platz zwei

Der FC Ober-Grafendorf setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Wer Ober-Grafendorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte der FC Ober-Grafendorf. Ober-Grafendorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Der USC Mank bekleidet mit 25 Zählern Tabellenposition zehn. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen.

Der Motor des USC Mank stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen beim FC Ober-Grafendorf, wo man insgesamt 38 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Am nächsten Sonntag reist Ober-Grafendorf zum Sportclub Kirchberg an der Pielach, zeitgleich empfängt der USC Mank den ASK Loosdorf.

1. Klasse West-Mitte: FC Ober-Grafendorf – USC Mank, 6:0 (1:0)

91 Berat Hamiti 6:0

89 Fabian Datzreiter 5:0

85 Musa Mustafi 4:0

78 Stefan Laernsack 3:0

60 Fabian Datzreiter 2:0

11 Georg Kolenprat 1:0