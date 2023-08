SC St.Pölten Union Landhaus holt sich bei Hafnerbach Packung ab

Details Samstag, 12. August 2023 00:04

1. Klasse West-Mitte: Auch in der 1. Klasse West-Mitte wird wieder um Punkte gerungen. SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus konnte TSU Förthof Hafnerbach zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 250 Besuchern mit 0:4.

Für die 1:0-Führung war Matus Jorik verantwortlich, der eine Flanke von Jozef Tirer per Kopf verwerten konnte. Vor 250 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Der Aufsteiger aus Hafnerbach war in Halbzeit eins klar überlegen, konnte aber zunächst die Führung nicht weiter ausbauen. Erst in Minute 37 wurden die Gäste mit einem Freistoß gefährlich. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Jorik-Doppelpack ebnete den Weg

Das 2:0 für TSU Hafnerbach stellte ebenfalls Jorik sicher. In der 51. Minute nutze er einen Abwehrfehler der Gäste und somit traf er zum zweiten Mal während der Partie. Die Gastgeber ließen den Vorsprung in der 83. Minute durch David Guba anwachsen. Matthias Pusker besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Hafnerbach (89.). Letztlich feierte TSU Förthof Hafnerbach gegen SC St.Pölten Union Landhaus nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Hafnerbach erwartet am Freitag die USG Alpenvorland. Am Sonntag empfängt SC St. Pölten den SV Karlstetten/Neidling.

1. Klasse West-Mitte: TSU Förthof Hafnerbach – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 4:0 (1:0)

89 Matthias Pusker 4:0

83 David Guba 3:0

51 Matus Jorik 2:0

28 Matus Jorik 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei