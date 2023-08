FCU Gerersdorf/E. siegt gegen SV Ratzersdorf

Details Sonntag, 13. August 2023 00:03

1. Klasse West-Mitte: Der Ball rollt wieder und in Runde eins trafen sich der FCU Gerersdorf/E. und der SV Ratzersdorf vor 100 Besuchern zum Kräftemessen. Zum Ligaauftakt kam der FCU Gerersdorf/E. gegen den SV Ratzersdorf zu einem 4:2.

Nach einer guten Viertelstunde ertönte ein Elfmeterpfiff. Mario Reicher brachte den FCU Gerersdorf/E. in der 16. Spielminute mit dem fälligen Strafstoß in Führung. Der Gastgeber markierte durch Chibuzo Oguegbu nur vier Minuten später schon das 2:0 (20.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Dominik Heinzl seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für den SV Ratzersdorf. Gerersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Nach Ausgleich doch keine Punkte

In Minute 55 brachte Ratzersdorf den Ball im Netz des FCU Gerersdorf/E. zum Ausgleich unter und Nils Petermann ließ sich dafür als Torschütze feiern. Die Hausherren verspielten zunächst den Zwei-Tore-Vorsprung, konnten sich aber wieder aufrappeln. Marko Kolundzija ließ sich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für den FCU Gerersdorf/E. Alexander Dirnegger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Gerersdorf her (89.). Mit dem Abpfiff war dem FCU Gerersdorf/E. der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Am kommenden Freitag trifft der FCU Gerersdorf/E. auf den Sportclub Kirchberg an der Pielach, der SV Ratzersdorf spielt am selben Tag gegen den USC Mank.

1. Klasse West-Mitte: FCU Gerersdorf/E. – SV Ratzersdorf, 4:2 (2:1)

89 Alexander Dirnegger 4:2

70 Marko Kolundzija 3:2

55 Nils Petermann 2:2

45 Dominik Heinzl 2:1

20 Chibuzo Oguegbu 2:0

16 Mario Reicher 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei