Hafnerbach gewinnt Torfestival gegen USG Alpenvorland

Details Samstag, 19. August 2023 00:03

1. Klasse West-Mitte: Rund 250 Zuschauer kamen in die "LernQuadrat-Arena" nach Hafnerbach und kamen voll auf ihre Kosten. Für die USG Alpenvorland gab es in der Partie gegen TSU Förthof Hafnerbach, an deren Ende eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen.

Die Heimelf begann stark und kam zu ersten guten Chancen. Das frühe 1:0 von TSU Hafnerbach stellte Matus Jorik sicher (10.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Luigi Neacsu den Vorsprung des Ligaprimus auf 2:0. Simon Kalkus war es, der in der 18. Minute das Spielgerät per Kopf im Tor der Gastgeber unterbrachte und zum 2:1 traf. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: David Guba schnürte einen Doppelpack (31./38.), sodass Hafnerbach fortan mit 4:1 führte. Kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Gäste näher heran. Alexander Schnetzinger beförderte das Leder zum 2:4 der USG Alpenvorland in die Maschen (45+2.). Mit der Führung für TSU Förthof Hafnerbach ging es in die Kabine.

Mit diesem Spielstand hätte wohl niemand gerechnet in der Lernquadrat Arena. Deeney_9, Ticker-Reporter

Torejagd geht munter weiter

Vier Minuten nach Wiederbeginn traf Tobis Forafellner nur die Querlatte. Mit dem Tor zum 5:2 steuerte Jorik bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (54.). In MInute 58 scheiterten die Gäste erneut an der Torumrandung. Kurz vor Ultimo war noch Rene Duda zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der USG Alpenvorland verantwortlich (83.). Schlussendlich verbuchte TSU Hafnerbach gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

TSU Förthof Hafnerbach ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Die letzte Spielzeit endete für die USG Alpenvorland mit 35 Punkten auf Platz sieben.

Am kommenden Freitag tritt TSU Hafnerbach bei der SKVg Pottenbrunn an, während die USG Alpenvorland zwei Tage später SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus empfängt.

1. Klasse West-Mitte: TSU Förthof Hafnerbach – USG Alpenvorland, 5:3 (4:2)

83 Rene Duda 5:3

54 Matus Jorik 5:2

47 Alexander Schnetzinger 4:2

38 David Guba 4:1

31 David Guba 3:1

18 Simon Kalkus 2:1

12 Luigi Neacsu 2:0

10 Matus Jorik 1:0

