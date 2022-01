Blindenmarkt setzt tolle Akzente im Nachwuchs

Details Montag, 10. Januar 2022 16:32

In der Reihe der Ligaportal-Vereinsportäts ist dieses Mal Markus Walter, Nachwuchsleiter des SV Union Raika Blindenmarkt, an der Reihe. Sein Verein überwintert in der 1. Klasse West auf Platz zwei, lediglich ein Zähler fehlt auf Spitzenreiter Waidhofen/Ybbs. Damit hat man in Blindenmarkt alle Chancen auf den Aufstieg in die Gebietsliga, doch besonders erfreulich ist bereits jetzt eine andere Aktion der Mostviertler für das Jahr 2022.

Ligaportal darf über ein Projekt berichten, welches absolut lobenswert ist. Blindenmarkt ist eine kleine Marktgemeinde mit 2.724 Einwohnern im Mostviertel im Bezirk Melk, aber im Bereich Nachwuchs setzt man große Taten. Der SV Blindenmarkt veranstaltet am 25. und 26. Juni 2022 ein Turnier über gleich zwei Tage: Beim SVB Juniors Cup auf der Sportanlage in Blindenmarkt werden 70 Mannschaften aus ganz Österreich in den Altersklassen U7, U8, U9 und U10 dabei sein.

Bei U7 und U9 wird am Samstag, 25. Juni 2022 ab 10:00 Uhr gespielt, U8 und U10 sind dann am Sonntag, 26. Juni 2022 ab 10:00 Uhr an der Reihe. Für an der Teilnahme interessierte Vereine gibt es auch die Möglichkeit in der LFS Gießhübl zu übernachten. Die Kosten belaufen sich pro Person auf etwa 20 bis 25 € inklusive Frühstück. Anmeldungen dafür nimmt Manfred Haslinger unter der Telefon-Nummer 07472/62722 entgegen.

Die Anmeldung zum SVB Juniors Cup 2020 richten Sie bitte an: Markus Walter, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Harald Entner, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ligaportal wünscht für die diese tolle Nachwuchs-Veranstaltung schon jetzt Alles Gute!

