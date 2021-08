St. Georgens Gutenbrunner glänzt als dreifacher Torschütze gegen Petzenkirchen-B.

Details Montag, 23. August 2021 05:05

1. Klasse West: An die 100 Zuschauer wollten das Spiel am zweiten Spieltag mitverfolgen. Der SCU St. Georgen/Y. fügte dem SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 4:3.

Der SV Petzenkirchen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Stefan Rafetzeder das schnelle 1:0 für St. Georgen/Y. erzielte. Stefan Gutenbrunner übernahm eine Flanke und traf dann zum 2:0 für den SCU St. Georgen/Y. (20.). Doch dann schlugen die Gäste mit einem Doppelschlag zurück. Roland Balogh verkürzte für Petzenkirchen von der Strafraumgrenze in der 30. Minute auf 1:2. Marcel Doppler glich nur wenig später für die Gäste aus (31.) und traf flach ins lange Eck. Der Treffer zum 3:2 sicherte St. Georgen/Y. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Gutenbrunner in diesem Spiel (36.), nach dem er ein Uneinigkeit in der Hintermannschaft eiskalt ausnutzte. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Dreifacher Gutenbrunner der Matchwinner

Das 4:2 für den SCU St. Georgen/Y. stellte erneut Stefan Gutenbrunner sicher - diesmal vom Elfmeterpunkt aus. In der 65. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Mit dem 3:4 gelang Balogh ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (73.). Die Gäste hatten zwar noch die eine oder andere Ausgleichschance, doch diese blieben allesamt ungenützt. Am Schluss schlug St. Georgen/Y. den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland mit 4:3.

Für den SCU St. Georgen/Y. steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Der SCU St. Georgen/Y. machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht Petzenkirchen derzeit auf dem elften Rang.

1. Klasse West: SCU St. Georgen/Y. – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 4:3 (3:2)

7 Stefan Rafetzeder 1:0

20 Stefan Gutenbrunner 2:0

30 Roland Balogh 2:1

31 Marcel Doppler 2:2

36 Stefan Gutenbrunner 3:2

65 Stefan Gutenbrunner 4:2

73 Roland Balogh 4:3

