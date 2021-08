Punkt in Haag statt Pleite: Schneider erzielt späten Ausgleich für Blindenmarkt

Details Sonntag, 22. August 2021 06:19

1. Klasse West: Über 100 Fans kamen am zweiten Spieltag nach Haag. Im Spiel der Union Haag gegen den SV Union Raika Blindenmarkt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Die Gastgeber wollten gleich zu Beginn zeigen wer hier Herr im Haus ist. Haag erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute durch einen Elfmeter von Ertan Göksin zur frühen Führung. Blindenmarkt zeigte sich aber nur wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Peter Sura mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Die Union Haag versenkte die Kugel aber schon in der neunten Minutewieder zum 2:1. Diesmal ließ sich Dursun Göksin als Torschütze feiern. Die Antwort ließ jedoch wieder nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Jonas Schneider den Ausgleich (15.) zum 2:2. Kurz vor der Pause wurde Ertan Göksin mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Später Ausgleich durch Doppeltorschütze Schneider

Dass Haag in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nicolas Mejri, der in der 82. Minute zur Stelle war und die neuerliche Führung markierte. Mit seinem Treffer aus der 86. Minute bewahrte Jonas Schneider seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Union Haag und der SV Union Raika Blindenmarkt schließlich mit einem Remis.

Die Gastgeber klettern nach diesem Spiel auf den zehnten Tabellenplatz.

Mit vier Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem zweiten Rang.

1. Klasse West: Union Haag – SV Union Raika Blindenmarkt, 3:3 (2:2)

6 Ertan Goeksin 1:0

8 Peter Sura 1:1

9 Dursun Goeksin 2:1

15 Jonas Schneider 2:2

82 Nicolas Mejri 3:2

86 Jonas Schneider 3:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!