Der SV Gottsdorf demontiert Neustadtl

Details Montag, 22. August 2022 04:45

1. Klasse West: Es kamen rund 150 Zuschauer zum Duell zwischen dem SV Gottsdorf und dem FCU Neustadtl um das Spiel der 2. Runde mitzuverfolgen und sahen einen klaren Heimsieg. Der SV Gottsdorf/M./P. holte den ersten Saisonsieg gegen den FCU Neustadtl durch einen 5:1-Erfolg.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Neustadtls Stipo Malic sah nach neun Minuten die Gelb-Rote Karte. Trotzdem hatten die Gäste in Unterzahl wenig später Grund zum Jubeln. Marcel Tenschert brachte den SV Gottsdorf in der 13. Minute ins Hintertreffen. Den Freudenjubel von Neustadtl machte Fabian Riedler wieder zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (17.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Klaus Fehringer mit dem 2:1 für Gottsdorf zur Stelle (40.). Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus.

Zwei Tore zum Schluss

Lukas Packo schoss die Kugel zum 3:1 für den SV Gottsdorf/M./P. über die Linie (63.). Jonas Bredlinger legte in der 85. Minute zum 4:1 für den SV Gottsdorf nach. Das Spiel war damit entschieden, doch es war noch nicht das Ende, Lukas Liebscher stellte schließlich in der 89. Minute den 5:1-Sieg für Gottsdorf sicher. Letztlich feierte der SV Gottsdorf/M./P. gegen den FCU Neustadtl nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die 31 Punkte, die der SV Gottsdorf in der vergangenen Saison holte, reichten zum Abschluss der Spielzeit für den neunten Platz aus. Gottsdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder.

In der letzten Abschlusstabelle landete Neustadtl mit 31 Punkten auf dem zehnten Platz. Mit einem Punkt auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem elften Rang.

Am nächsten Freitag reist der SV Gottsdorf/M./P. zur Union Neuhofen Fußball, zeitgleich empfängt der FCU Neustadtl die Union Haag.

1. Klasse West: SV Gottsdorf/M./P. – FCU Neustadtl, 5:1 (2:1)

89 Lukas Liebscher 5:1

85 Jonas Bredlinger 4:1

63 Lukas Packo 3:1

40 Klaus Fehringer 2:1

17 Fabian Riedler 1:1

13 Marcel Tenschert 0:1