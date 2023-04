Milutinovic rettet SG Waidhofen einen Punkt beim SV Pöchlarn-Golling

Details Montag, 03. April 2023 00:57

1. Klasse West: 1:1 hieß es nach dem Spiel des SV Pöchlarn-Golling gegen SG Waidhofen. Pöchlarn-Golling zog sich gegen die SG Waidhofen vor 125 Zuschauern achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war 2:1 für SG Waidhofen ausgegangen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für gute Stimmung sorgten in den ersten 45 Minuten nur die Fans. Marco Talir brach für den SV CEMIX Pöchlarn-Golling den Bann und markierte in der 65. Minute die Führung. Zoran Milutinovic war es, der in der 76. Minute das Spielgerät im Tor der Gastgeber unterbrachte und den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Für den Tabellenführer ist dieses Remis aber keineswegs dramatisch. Waidhofen/Ybbs hat immer noch fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Schließlich gingen der SV Pöchlarn-Golling und die SG Waidhofen mit einer Punkteteilung auseinander.

Siegesserie gerissen, aber kein Malheur

Pöchlarn-Golling belegt mit 27 Punkten den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV CEMIX Pöchlarn-Golling momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Pöchlarn-Golling konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

SG Waidhofen führt das Feld der 1. Klasse West mit 36 Punkten an. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. Die SG Waidhofen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Zu sechs Siegen hintereinander reichte es für SG Waidhofen zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von der SG Waidhofen fortgesetzt und auf zwölf Spiele erhöht.

Am kommenden Samstag trifft Pöchlarn-Golling auf den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, SG Waidhofen spielt tags zuvor gegen den SCU Ybbsitz.

1. Klasse West: SV CEMIX Pöchlarn-Golling – SG Waidhofen, 1:1 (0:0)

76 Zoran Milutinovic 1:1

65 Marco Talir 1:0

