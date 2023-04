Später Treffer: Hausmening bezwingt Neuhofen

Details Sonntag, 23. April 2023 00:49

1. Klasse West: Ein Tor machte den Unterschied – der ASK SAR Hausmening siegte vor rund 200 Besuchern mit 2:1 gegen die Union Neuhofen Fußball. Einen packenden Auftritt legte der ASK Hausmening dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem Gastgeber einen knappen 3:2-Sieger.

Das anfängliche Abtasten war nach einer Viertelstunde zu Ende. Filip Cernak war es, der in der 15. Minute das Spielgerät im Tor der Union Neuhofen unterbrachte. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Nach der Pause fanden auch die Gäste den Weg auf die Anzeigentafel. David Badinsky beförderte das Leder zum 1:1 von Neuhofen in die Maschen (67.). Die meisten zuschauer rechneten schon mit einem Unentschieden. Zum Mann des Spiels avancierte Jozef Adamik, der für Hausmening in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (89.). Schließlich sprang für den ASK SAR Hausmening gegen die Union Neuhofen Fußball ein Dreier heraus.

Später Treffer: Adamik wird zum Sieggarant

Durch den Erfolg verbesserte sich der ASK Hausmening im Klassement auf Platz acht. Hausmening verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der ASK SAR Hausmening konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Die Union Neuhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der Gast in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Neuhofen in dieser Saison. Nun musste sich die Union Neuhofen Fußball schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Union Neuhofen überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag tritt der ASK Hausmening beim SV CEMIX Pöchlarn-Golling an, während Neuhofen einen Tag zuvor die ÖTSU Steinakirchen empfängt.

1. Klasse West: ASK SAR Hausmening – Union Neuhofen Fußball, 2:1 (1:0)

89 Jozef Adamik 2:1

67 David Badinsky 1:1

15 Filip Cernak 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei