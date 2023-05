Der FCU Winklarn demontiert Steinakirchen

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:45

1. Klasse West: Die ÖTSU Steinakirchen blieb gegen den FCU SOP Winklarn chancenlos und kassierte vor rund 150 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der FCU Winklarn den maximalen Ertrag. Die Heimmannschaft war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Fast eine halbe Stunde lang blieb das Spiel torlos. In Minute 27 traf Winklarn zum ersten Mal ins Schwarze. Matthias Mühlbachler ließ sich als Torschütze feiern. Der FCU SOP Winklarn führte schließlich per Elfmeter das 2:0 herbei (34.) und wieder jubelte Mühlbachler. Mit der Führung für den FCU Winklarn ging es in die Kabine. Das 2:0 hielt bis in die Schlussphase. Bernd Hintersteiner baute den Vorsprung von Winklarn dann in der 80. Minute aus. Oliver Schagerl stellte schließlich in der 88. Minute den 4:0-Sieg für den FCU SOP Winklarn sicher. Schlussendlich verbuchte der FCU Winklarn gegen Steinakirchen einen überzeugenden Heimerfolg.

Klarer Heimerfolg

Vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Winklarn momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der FCU SOP Winklarn endlich wieder einmal drei Punkte.

Die ÖTSU Steinakirchen holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst 18 Treffer markierte Steinakirchen – kein Team der 1. Klasse West ist schlechter. Fünf Siege, ein Remis und 13 Niederlagen hat die ÖTSU Steinakirchen derzeit auf dem Konto. Der FCU Winklarn hat die Krise von Steinakirchen verschärft. Die ÖTSU Steinakirchen musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Für Winklarn geht es schon am Samstag beim SCU Günther St.Georgen/Y weiter. Schon am Samstag ist Steinakir. wieder gefordert, wenn der SV CEMIX Pöchlarn-Golling zu Gast ist.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – ÖTSU Steinakirchen, 4:0 (2:0)

88 Oliver Schagerl 4:0

80 Bernd Hintersteiner 3:0

34 Matthias Muehlbachler 2:0

27 Matthias Muehlbachler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei