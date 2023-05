SG Waidhofen schlägt vorne eiskalt zu

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:26

1. Klasse West: Der SCU Waldhausen blieb gegen SG Waidhofen vor 185 Zuschauern chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Die SG Waidhofen setzte sich standesgemäß gegen Waldhausen durch. SG Waidhofen hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Der Tabellenletzte musste beim Tabellenführer stark ersatzgeschwächt antreten. Clemens Zenkl nutzte einen Tormann-Fehler und traf vor 185 Besuchern zum 1:0 (13.). Dennoch stämmten sich die Gäste dagegen und konnten durchaus mitspielen. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Rene Spring auf Seiten der SG Waidhofen das 2:0 (40.). Mit dem 3:0 durch Nikolaus Obermüller schien die Partie bereits in der 45+1. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Der Vortrag des Tabellenführers im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In der 71. Minute legte Barnabas Babos zum 4:0 zugunsten von SG Waidhofen nach. In der Schlussphase gelang Mario Kamleitner noch der Ehrentreffer für den SCU Waldhausen (OÖ) (83.). Der Treffer zum 5:1 von Babos in der 87. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende kam die SG Waidhofen gegen den SCU Waldhausen zu einem verdienten Sieg.

Tapfere Gäste reisen ohne Punkte ab

Wer soll SG Waidhofen noch stoppen? Die SG Waidhofen verbuchte gegen Waldhausen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse West weiter an. In der Defensive von SG Waidhofen griffen die Räder ineinander, sodass die SG Waidhofen im bisherigen Saisonverlauf erst 18-mal einen Gegentreffer einsteckte. SG Waidhofen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SCU Waldhausen (OÖ). Die mittlerweile 54 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr das Schlusslicht bisher ein. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SCU Waldhausen weiter im Schlamassel. Waldhausen musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Waldhausen (OÖ) insgesamt auch nur einen Sieg und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 48 Punkten auf der Habenseite herrscht bei der SG Waidhofen eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SCU Waldhausen nach zehn Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

SG Waidhofen tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, bei der Union Haag an. Bereits einen Tag vorher reist Waldhausen zum FCU SOP Winklarn.

1. Klasse West: SG Waidhofen – SCU Waldhausen (OÖ), 5:1 (3:0)

87 Barnabas Babos 5:1

83 Mario Kamleitner 4:1

71 Barnabas Babos 4:0

46 Nikolaus Obermueller 3:0

40 Rene Spring 2:0

13 Clemens Zenkl 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei