Neustadtl verlangt Ybbsitz alles ab

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:03

1. Klasse West: Die Differenz von einem Treffer brachte Ybbsitz gegen Neustadtl den Dreier. Das Match endete vor rund 140 Zuschauern mit 2:1. Der FCU Neustadtl war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem SCU Ybbsitz einen knappen 4:3-Sieger.

Eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Dann schlugen die Gäste zu. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Attila Benjamin Varga sein Team in der 30. Minute, als er einen Strafstoß sicher verwandelte. Neustadtl hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach der Pause konnten die Gastgeber aber zulegen und sich auch torgefährlich präsentieren. Jozef Rejdovian versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz der Gäste und glich zum 1:1 aus. Der Treffer von Markus Farfeleder zum Endstand erweckte die kleine Hoffnung, dass Ybbsitz im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (65.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierten die Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Ybbsitz weiterhin auf Rang zwei

Der SCU Ybbsitz bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Offensive von Ybbsitz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der FCU Neustadtl war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 48-mal schlugen die Angreifer des SCU Ybbsitz in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute der SCU Ybbsitz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ybbsitz zwölf Siege, fünf Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Ybbsitz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der sechste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Neustadtl. Der FCU Neustadtl rangiert mit 21 Zählern auf dem elften Platz des Tableaus. Die formschwache Abwehr, die bis dato 46 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Neustadtl in dieser Saison. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des FCU Neustadtl alles andere als positiv. Neustadtl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den SCU Ybbsitz ist die Union Neuhofen Fußball (Samstag, 17:00 Uhr). Der FCU Neustadtl misst sich am selben Tag mit dem SCU Günther St.Georgen/Y (16:30 Uhr).

1. Klasse West: SCU Ybbsitz – FCU Neustadtl, 2:1 (0:1)

65 Markus Farfeleder 2:1

50 Jozef Rejdovian 1:1

30 Attila Benjamin Varga 0:1

