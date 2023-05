Union Neuhofen bezwingt Ybbsitz

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:44

1. Klasse West: Am Samstag begrüßte die Union Neuhofen Ybbsitz. Die Begegnung ging vor mehr als 200 Besuchern mit 2:0 zugunsten von Neuhofen aus. Gegen die Union Neuhofen Fußball setzte es für den SCU Ybbsitz eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für die Union Neuhofen geendet.

Lange Zeit stand auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Die Gastgeber gingen in Minute 38 durch einen Treffer von Manfred Gürtler in Front. Neuhofen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Auch nach der Pause passierte lange Zeit nichts was das Resultat veränderte. Kurz vor Ultimo war noch David Badinsky zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Union Neuhofen Fußball verantwortlich (84.). Letzten Endes holte die Union Neuhofen gegen Ybbsitz drei Zähler.

Überraschender, aber wichtiger Dreier

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Neuhofen auf den elften Rang kletterte. Die Union Neuhofen Fußball verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen. Die Union Neuhofen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der Patzer des SCU Ybbsitz zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Ybbsitz bisher zwölf Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Der SCU Ybbsitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Neuhofen stellt sich am Donnerstag (17:00 Uhr) beim SCU Günther St.Georgen/Y vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Ybbsitz den SV CEMIX Pöchlarn-Golling.

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – SCU Ybbsitz, 2:0 (1:0)

84 David Badinsky 2:0

38 Manfred Guertler 1:0

