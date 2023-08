SCU St. Georgen/Y. überholt USC Biberbach in der Tabelle

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

1. Klasse West: 120 Besucher sahen das Spiel zwischen dem USC Biberbach und dem SCU St. Georgen/Y. Im Spiel des USC Biberbach gegen den SCU Günther St.Georgen/Y gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts.

Die erste große Chance im Spiel hatten die Hausherren schon nach fünf Minuten, doch der Abschluss von Adrian Süvöltös landete an der Querlatte. In Minute 17 die nächste Chance für Biberbach, doch wieder wollte es mit der Führung nicht klappen. David Kysela brachte den USC Biberbach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 27. und 35. Minute vollstreckte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Barnabas Babos das 1:2 für das Heimteam (41.). Ein Tor auf Seiten des SCU St. Georgen/Y. machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Endlich belohnen sich die Heimischen.Bomba auf Süvöltös - dieser scheitert noch am Gästekeeper doch Barna Babos staubt ab und verkürzt zum 1:2. gaborkiraly, Ticker-Reporter

Eigentor brachte den Anschluss

Die zweite Halbzeit war eher zerfahren und damit Torchancen eher Mangelware. Lukas Heigl erhöhte den Vorsprung von St. Georgen/Y. aber nach 78 Minuten per Kopf doch auf 3:1. Eigentor in der 83. Minute: Pechvogel Sebastian Spreitz beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Biberbach den 2:3-Anschluss. Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, war der USC Biberbach vor heimischer Kulisse mit 2:3 geschlagen.

Der USC Biberbach verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der SCU Günther St.Georgen/Y nun auf dem vierten Platz steht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Als Nächstes steht für Biberbach eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling. Der SCU St. Georgen/Y. tritt bereits einen Tag vorher gegen die SU Raika Aschbach an.

1. Klasse West: USC Biberbach – SCU Günther St.Georgen/Y, 2:3 (1:2)

83 Eigentor durch Sebastian Spreitz 2:3

78 Lukas Heigl 1:3

41 Barnabas Babos 1:2

35 David Kysela 0:2

27 David Kysela 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.