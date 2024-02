UFC St. Peter/Au: Ausgeglichene Erfolgsbilanz in der Vorbereitung!

1. NÖN-Landesliga

Details Sonntag, 11. Februar 2024 18:03

UFC St. Peter/Au hat bereits vier Testspiele absolviert. Nach einem Sieg zum Start folgte eine schmerzhafte Abfuhr. Die Mannschaft ließ sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und erreichte dann in Folge zwei Unentschieden. Trainer Anton Saric kann auf die Eingespieltheit seiner Truppe setzen, darf sich aber auch über eine Verstärkung freuen. Nächste Woche geht es auf Trainingslager nach Slowenien, wo man weiter an der Feinabstimmung arbeiten wird. Vor allem taktisch möchte man aber seine Hausaufgaben machen, um in Zukunft noch flexibler agieren zu können. Das hat der Coach im Interview mit Ligaportal verraten.

Wie bewertet man die Performance seit dem Trainingsauftakt?

Anton Saric: „Durchwachsen. Leider sind schon auch immer wieder ein paar Spieler von Verkühlungen heimgesucht worden. So wie das leider im Winter typisch ist. Schön langsam kommen wieder alle zu Kräften. Speziell gegen Wieselburg haben wir die Folgen davon aber durchaus gemerkt. Der Ausfall von Stammkräften sowie vor allem auch individuelle Fehler haben schließlich zu der Klatsche geführt. Nach rund 20 Minuten sind wir schon 0:4 hinten gelegen. Wir andererseits haben unsere Chancen nicht verwertet und so war es uns auch nicht möglich, noch mal in die Partie zurückzukommen. So ist diese Niederlage nach dem Auftaktsieg gegen Seitenstetten zustande gekommen. Gegen Ardagger war ich dann absolut zufrieden. Das hat mir gefallen, was die Jungs da beim Remis geboten haben. Paul Nagelstrasser konnte den Ausgleich erzielen. Er macht also da weiter, wo er im Herbst aufgehört. Gestern haben wir dann noch gegen ASK St. Valentin gespielt. Da ist es uns gelungen, ein 2:2 gegen eine sehr routinierte Mannschaft aus der 1. Landesliga in Oberösterreich zu erreichen. Die Spielanteile waren ausgeglichen, aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten hätten wir aber eigentlich gewinnen müssen.“

Ist man bis dato in der Vorbereitung von Verletzungen verschont geblieben?

Anton Saric: „Michael Schatz, unser Innenverteidiger, hat sich leider das Außenband im Knöchel gerissen. Er wird sicher drei Wochen ausfallen. Aber wir hoffen, dass er uns zum Auftakt der Rückrunde wieder zur Verfügung steht. Bei den Hallenturnieren haben zwei Spieler bedauerlicherweise auch etwas abbekommen. Jan Gerg ist jetzt seit dieser Woche wieder voll mit dabei. Philipp Ortner, unser Goalie, wird nächste Woche wieder retour kommen. Schließlich hat sich leider noch herausgestellt, dass Oliver Steindl zumindest mal eine Karrierepause einlegen wird. Er hat im Dezember 2022 seinen zweiten Kreuzbandriss erlitten. Im Herbst ist er in der U-23 bereits wieder eine Alternative gewesen. Jetzt wollte er die Wintervorbereitung absolvieren. Das Knie spielt aber leider nicht mit. Das tut weh. Sowohl sportlich als natürlich auch menschlich.“

Wie aktiv ist man am Transfermarkt gewesen?

Anton Saric: „Wir haben absolut auf Kontinuität gesetzt, wie von Anfang an geplant. Eine Verstärkung konnten wir aber doch an Land ziehen. Mit Alexander Stöhr von Oberndorf haben wir ein junges Talent geholt. Er ist ein quirliger Spieler, der einen guten Abschluss hat. Links und rechts. Sehr variabel einsetzbar. Ganz vorne, als Zehner, aber auch auf dem Flügel. Ich kenne ihn von früher. Habe ihn bereits ein Jahr trainiert.“

Was ist nun der nächste Schritt in der Vorbereitung?

Anton Saric: „Nächsten Mittwoch verreisen wir nach Slowenien. Wir sind da bis Sonntag in Catez einquartiert. Das Hotel ist mit den Trainingsmöglichkeiten eine ausgezeichnete Adresse. Da gibt es beheizte Rasenplätze. Darauf möchte ich unbedingt trainieren. Wir werden vor allem im taktischen Bereich arbeiten. Es geht darum, dass wir noch flexibler werden und wir zukünftig auf verschiedene Systeme zurückgreifen können. Das soll uns ermöglichen, noch besser auf diverse Situationen zu reagieren. Diese Fähigkeit wird uns dabei helfen, auch im Frühjahr eine gute Rolle in der Meisterschaft zu spielen.“