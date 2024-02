SC Fortuna Wiener Neustadt: Erfolgscoach Stifter möchte das Stadion mit attraktivem Fußball füllen!

1. NÖN-Landesliga

Details Sonntag, 11. Februar 2024 21:27

Der SC Fortuna Wiener Neustadt steckt mitten in der Vorbereitung. Neben den Übungseinheiten und den Testspielen steht vor allem der neue Trainer im Fokus, der den Verein wieder in positive Zeiten führen soll. Dass er dies kann, hat er im Zuge seiner letzten Station bei Ortmann bewiesen. Mit der vorhandenen Infrastruktur, dem vorhandenen Kader und der Stahlkraft des Vereins könnte das in Zukunft eine sehr gute Kombination sein. Im Interview mit Ligaportal gibt der nun langfristig vorgesehene Mann auf der Kommandobrücke, Christoph Stifter, Auskunft über die aktuellen Leistungen des Teams und die langfristigen Visionen.

Wie zufrieden ist man bis dato mit der Performance seit dem Trainingsauftakt?



Christoph Stifter: „Rund drei Wochen sind bereits absolviert. Zunächst haben wir uns gleich mal mit drei Regionalligisten gemessen. Zum Auftakt ist es uns gelungen, gegen den Wiener Sport-Club ein Remis zu holen. Gegen so einen namhaften Gegner war das schon ein schönes Ergebnis. Dann folgte die Partie gegen Mauerwerk. Die Treffer zum Endresultat von 0:2 sind erst in der letzten Viertelstunde gefallen. Im Match gegen Traiskirchen andererseits haben wir dann schon zur Kenntnis nehmen müssen, dass uns da doch noch etwas fehlt, um mitzuhalten. In der letzten Partie ist Mannersdorf der Kontrahent gewesen. Wir haben einen souveränen Auftritt abgeliefert. Das war nun zum ersten Mal eine andere Situation, weil in dieser Partie wir als höherklassige Mannschaft den Rasen betreten haben. Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und haben das Spiel dominiert. Unterm Strich ist ein klarer 4:1 Erfolg gestanden.“

Wie ist der Eindruck vom neuen Team?



Christoph Stifter: „Es macht schon Spaß, wenn man die individuelle Klasse in der Mannschaft sieht. Das ist durchaus beeindruckend. Jetzt geht es darum, dass ich möglichst schnell die Fähigkeiten der einzelnen Akteure ideal zusammenfüge und ein tolles Kollektiv schaffe. Wir wachsen immer mehr zusammen. In den Trainings und in den Testspielen. Ich lerne die Burschen kennen und sie verstehen andererseits auch besser, was meine Ideen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich außerdem noch mal meinem Vorgänger Jochen Wöhrer danken. In meiner aktuellen Funktion durfte ich eine Mannschaft übernehmen, in der ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl herrscht.“

Auf welche Art von Fußball können sich die Fans von Wr. Neustadt freuen?



Christoph Stifter: „Von der ersten Sekunde an habe ich allen Beteiligten mitgeteilt, dass ich den intensivsten Fußball liefern möchte, der nur möglich ist. In jeder Phase. Das hat unser Merkmal zu sein. Wenn man unser Spiel sieht, muss man erkennen, dass die Mannschaft dieses Tempo rund um die Uhr gehen will.“

Wieviel Bedenkzeit war notwendig, um den neuen Trainerjob anzunehmen?



Christoph Stifter: „Ich bin ja seinerzeit von Neustadt nach Ortmann gekommen. Damals noch von der 2er-Mannschaft. Also von dem her ist das quasi eine Rückkehr. Gleich ja gesagt habe ich trotzdem nicht. Aber um das geht es ja nicht. Wenn man die Aufgabe seriös angehen möchte, ist es viel mehr entscheidend, dass man sich mit den Verantwortlichen zusammensetzt und überprüft, ob die gleichen Vorstellungen und Ziele bestehen. Das hat sich zum Glück sehr schnell bestätigt. Ich bekomme hier die Möglichkeit, den Verein in wesentlichen Fragen mitzugestalten. Das war mir äußerst wichtig.“

Was sind nun langfristig die Ziele?



Christoph Stifter: „Die Möglichkeiten, die hier bestehen, sind schon außergewöhnlich. Alleine, wenn man sich die Infrastruktur, vor allem dieses Stadion, anschaut. Meine Aufgabe wird es auch sein, diese Heimstätte mit Fans zu füllen. Jetzt muss ich in dieser Saison mal meine Idee der Mannschaft vermitteln. Die Burschen werden das verinnerlichen. Davon bin ich absolut überzeugt. Selbst wenn die Ergebnisse nicht gleich passen sollten, ist der Weg konsequent zu gehen. Dann werden wir alle im Verein eine positive Zukunft vor uns haben.“