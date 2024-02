SG Rohrbach/St. Veit: Intensives Schuften für das harte Auftaktprogramm im Frühling!

1. NÖN-Landesliga

Details Sonntag, 18. Februar 2024 19:52

Die SG Rohrbach/St. Veit hat bereits einige Testspiele in den Beinen. Nach einer Niederlage zunächst gegen Simmering blieb man in den folgenden Partien ungeschlagen. Gegen 1980 Wien gewann das Team mit 2:0, ehe die beiden letzten Matches mit einem Unentschieden endeten. Für Trainer Robert Popovits sind die Ergebnisse in dieser Phase aber sowieso nur zweitrangig. Wichtiger ist ihm, dass seine Ideen und Vorstellungen konsequent umgesetzt werden. So möchte er dafür Sorge tragen, dass seine Burschen trotz schwieriger Auslosung gut in den Frühling starten. Mit Ligaportal hat sich der Coach über die aktuelle Situation unterhalten.

Wie bewertet man die Leistungen in den letzten Wochen?

Robert Popovits: „Im Grunde bin ich zufrieden. Aber auch etwas zwiegespalten. Wir können als Team froh sein, dass wir die Möglichkeit haben, auf Kunstrasen zu trainieren. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es höchste Zeit wäre, auf Rasen zu wechseln. Leider ist es auf unserer Anlage noch nicht möglich, die Einheiten dort abzuhalten. In Abhängigkeit vom Untergrund sind das ja doch zwei unterschiedliche Sportarten. Aber gut, das muss ich leider akzeptieren. Wenn ich an die Testspiele denke, bin ich zum Beispiel mit dem, was wir gestern gegen Austria XIII Auhof Center geboten haben, nur zum Teil einverstanden. Die zweite Hälfte war gar nichts. Da müssen die Jungs daran arbeiten, die Vorgaben konstanter über die volle Spielzeit zu erfüllen. Ich denke da vor allem an das Verhalten gegen den Ball. Das hat uns im Herbst immer wieder geholfen, auch über schwierige Phasen hinwegzukommen. Und in diesem Bereich sehe ich im Moment jedenfalls noch Verbesserungsmöglichkeiten.“

Welche Transferaktivitäten hat der Verein dann in Summe noch gesetzt?

Robert Popovits: „Es hat schließlich doch ordentlich was getan. Florian Daxböck ist nach Hainfeld gegangen, Marcel Ladan nach Kottingbrunn und Edin Bijeljinac nach Herzogenburg. Dino Rusovic hat sich Helfort angeschlossen und Jakob Höllerer den Admira Panthers. Gekommen ist Marko Motic von Altlengbach. Er ist extrem motiviert und hat gute Anlagen. Begrüßen können wir außerdem Nil Shelil. Er stoßt von den Horn Amateuren zu uns und hat in der Vergangenheit schon seinen Torriecher unter Beweis gestellt. Unter anderem für die zweite Mannschaft der Wiener Viktoria. Raul Michael Baur läuft zukünftig auch für uns auf. Er ist ein sehr intelligenter Spieler und war zuletzt bei Mannsdorf. Seinen Vater kennt man natürlich, nachdem er langjähriger Nationalspieler war. Der Sohnemann hat die Fußballergene seines Papas geerbt. Ich durfte unseren Neuzugang schon in meiner Zeit in Tirol kennenlernen, als er noch in der U-13 gespielt hat. Eine extreme starke Grundtechnik und taktisches Verständnis zeichnen ihn aus. Für mich ist er daher auch extrem flexibel einsetzbar. Und schließlich gibt es noch Moritz Langbrucker, der uns verstärkt. Bin froh, ihn zukünftig im Team zu haben. Er kommt von Kitzbühel und ist groß, technisch stark sowie dynamisch. Sehe ihn auf der Sechs oder der Acht.“

Mit welchen Erwartungen blickt man dem Rückrundenstart entgegen?

Robert Popovits: „Die zwei letzten Testspiele steigen gegen Bisamberg und den Ligakonkurrenten Haitzendorf. Der Auftakt in die Rückrunde geht schließlich daheim gegen UFC St. Peter/Au über die Bühne. Gefolgt von vier Auswärtsmatches. Umso wichtiger ist, dass wir in der ersten Partie gut starten. Und dann geht es darum, in fremden Stadien mehr Punkte als im Herbst mitzunehmen. Darauf bereiten wir uns intensiv vor.“