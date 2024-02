SV Haitzendorf: Die Abstiegssorgen sollen sehr schnell Geschichte sein!

1. NÖN-Landesliga

Details Sonntag, 18. Februar 2024 17:00

Der SV Haitzendorf nutzt die aktuelle Vorbereitungsphase intensiv dafür, die Abstimmung im Team für ein erfolgreiches Frühjahr zu finden. Mit dem Tabellenkeller möchte man rasche nichts mehr zu tun haben. Der Kader ist dafür entgegen den Ankündigungen zu Beginn der Winterpause doch sehr stark adaptiert worden. Zahlreiche Abgänge sowie Neuverpflichtungen haben das Gesicht der Mannschaft stark verändert. Vor allem die Defensive wurde umgebaut. Coach Gerhard Wildpert ist im Interview mit Ligaportal davon überzeugt, dass dieser Schritt den Weg in eine erfolgreiche Zukunft ebnen kann.

Mit welcher Spielidee geht man in die Rückrunde?

Gerhard Wildpert: „Nachdem der Kader jetzt nach der Übertrittsphase komplett ist, haben wir uns die zum Material passende Spielidee überlegt. Es sind dann doch eine Vielzahl von Transfers unsererseits abgewickelt worden. Das war ursprünglich nicht so geplant. Nach einer sehr tiefen Analyse haben wir dann aber doch beschlossen, uns vor allem defensiv neu auszurichten. Jetzt am Freitag gegen Melk ist der Auftritt schon absolut zufriedenstellend gewesen. Wir durften uns über einen 3:2 Erfolg freuen. Da hat die Mannschaft unsere Ideen und Vorstellungen sehr gut umgesetzt. Durch die neu gewonnene Stabilität in der Verteidigung sind wir in der Lage, den Ball mehr zirkulieren zu lassen und mit einer höheren Spielgeschwindigkeit an die Sache heranzugehen. Das heißt, wir können mit einer breiteren Brust auftreten und im Angriff mutiger sein.“

Welche Kaderveränderungen hat der Verein vorgenommen?

Gerhard Wildpert: „Raphael und Sebastian Hofbauer sind zu Absdorf gegangen. Clemens Bergmann ist weitergezogen nach Großweikersdorf, Philipp Stockinger nach Schönfeld sowie Kevin Marek nach Getzersdorf. Muhamed Berisha ist nun tätig für Langenlebarn. Und Albert Kaciku läuft zukünftig im Dress des FavAC auf. Zugangsseitig durften wir Alyas Hamkar von Pottenbrunn begrüßen. Er agiert am Flügel auf. Für ihn spricht seine enorme Geschwindigkeit und die Dynamik, die er an den Tag legt. Alfred Musser ist von Klosterneuburg gekommen. Mit Pascal Eidher von den Horn Amateuren und Matthias Eiba von Donaufeld außerdem zwei Verteidiger. Schließlich konnten wir auch noch Raul Galván von Rapid an Land ziehen. Ein weiterer Mann für die Defensive. Er war zuletzt an Krems verliehen.“

Wie blickt man dem Rückrundenstart entgegen?

Gerhard Wildpert: „Nächste Woche steigt der Test gegen Langenlois, ehe es abschließend die Generalprobe gegen den Ligakonkurrenten Rohrbach gibt. Zum Auftakt sind wir schließlich gleich gefordert, unsere Leistung voll und ganz abzurufen. Beim Aufeinandertreffen auswärts in Kottingbrunn messen wir uns mit einem direkten Konkurrenten. Letzten Endes ist es natürlich das Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Vielmehr möchten wir uns nach vor orientieren. Ich sage, ein einstelliger Tabellenplatz ist noch möglich. Why not? Nachdem man nicht weiß, wie viele in die 2. Landesliga runter müssen, ist es sowieso sinnvoll, so weit wie möglich nach oben zu klettern. Dann kann uns die Anzahl der Abstiegsplätze egal sein.“