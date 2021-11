1. Landesliga 2021/2022: Expertentipp Runde 13

Details Mittwoch, 03. November 2021 19:46

Die 13. Runde hat es in sich. Da benötigt es natürlich einen Experten, der sich in der Landesliga besonders gut auskennt. MIt Langenrohrs Trainer August Baumühlner ist so ein Experte rasch gefunden. Er sieht seine Elf gegen Ortmann gewinnen, tippte aber auch den Schlager zwischen Scheiblingkirchen und Krems.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!