SV Haitzendorf will den Klassenerhalt sicherstellen

Details Freitag, 26. Mai 2023 08:39

Mit einem bislang recht soliden Frühjahr in der 1. Niederösterreichischen Landesliga hat sich der SV Haitzendorf in eine durchaus annehmbare, wenn nicht komfortable Ausgangsposition für die ausstehenden Spiele gebracht. Die Elf von Trainer Martin Parb sollte den Klassenerhalt trotz aller Unwägbarkeiten rund um diverse Absteiger der übergeordneten Ligen in den nächsten Wochen ohne größere Probleme realisieren können. Wir haben die Gelegenheit genutzt und uns eine Weile mit dem Coach der Haitzendorfer unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Parb, wie fällt Ihr Zwischenfazit zum bisherigen Verlauf der Rückrunde aus, sind Sie zufrieden?

Martin Parb: Durchschnittlich, es waren positive Spiele dabei, es waren aber natürlich auch Spiele dabei, die nicht positiv waren. Im Endeffekt sind wir auf Schiene, wir hatten natürlich auch die Doppelbelastung mit den Absagen, zusätzlich hatten wir auch noch die Cup-Spiele, wo wir im Finale stehen. Wir hatten dadurch natürlich eine enorme Belastung, darauf mussten wir auch Rücksicht nehmen, im Endeffekt bin ich dennoch zufrieden. Wir haben noch drei Spiele, und hier bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir die Punkte noch holen, damit Haitzendorf auch nächstes Jahr wieder in der 1. Landesliga aktiv ist.

Ligaportal.at: Das Ziel scheint also der Klassenerhalt zu sein, schaut man tatsächlich ausschließlich auf den Liga-Verbleib?

Martin Parb: Das Ziel muss immer sein, die restlichen Spiele zu gewinnen, vorrangig das Spiel am Freitag gegen Ortmann positiv zu bestreiten, sprich einen Heimsieg zu holen, dann haben wir den Klassenerhalt schon vorab erledigt und können befreit in die nächsten Runden gehen. Wenn wir das schaffen, möchten wir natürlich auch in den letzten beiden Spielen performen, oberste Priorität hat der Klassenerhalt, zusätzlich wollen wir in den verbleibenden Partien punkten.

Ligaportal.at: Was wird das für ein Spiel gegen Ortmann, was wird es brauchen, um dieses erfolgreich bestreiten zu können?

Martin Parb: So wie es permanent läuft, es wird auf die Grundtugenden des Fußballs ankommen, wir müssen sehr körperbetont spielen, das Konzept, das ich der Mannschaft vorgebe, umzusetzen versuchen. Ich denke schon, dass wir die eine oder andere Schwäche beim Gegner erkannt haben, aber das müssen wir auf den Platz bringen. Das Wichtigste wird sein, Leidenschaft und Disziplin an den Tag zu legen, das unbedingte Wollen. In Wahrheit ist es so, dass Ortmann im gesicherten Mittelfeld ist und die Punkte nicht so dringend benötigt wie wir, die noch den einen oder anderen Punkt brauchen. Das will ich über die gesamte Spieldauer hinweg sehen, das wird der Schlüssel sein, ob wir punkten oder nicht. Der Gegner hat Qualität, das wissen wir, aber auch wir haben Qualitäten.

