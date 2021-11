Geniestreich reicht Retz nicht zum Sieg

Details Samstag, 30. Oktober 2021 14:50

Knapp 210 Zuschauer wollten sich das Duell zwischen dem SC Ortmann und dem SC Retz nicht entgehen lassen. Ein Spiel, dass ohne großen Favoriten angepfiffen wurde. Und auch ohne Sieger endete. Denn der Geniestreich von Brian Brem reichte nicht aus, um Retz drei Punkte aufs Konto zu bringen. Denn Marco Meitz glich zehn Minuten vor dem Ende zum gerechten 1:1-Endstand aus.

Die Ausgangslage war vor dem Match für Retz klar: "Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir gewinnen", hatte Retz-Sektionsleiter Werner Mischling beim Expertentipp gemeint. Ortmann konnte entspannter ins Duell gehen. Es entwickelte sich in Halbzeit eins eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Mannschaften die Führung am Fuß hatten. Doch die Abwehrreihen standen generell gut, daher war das 0:0 zur Pause auch in Ordnung.

Traumtor zur Führung

Mehr Action gab es nach Wiederbeginn. Für den ersten Höhepunkt sorgte Brian Brem mit einem Geniestreich. Nach einem Ballgewinn erkannte er, dass Torhüter Matteo Hotop zu weit vor dem Tor stand. Sein Heber von der Mittellinie passte genau zum 1:0. "Ich habe es gerne, wenn mein Torhüter mitspielt", machte Ortmanns Coach Christoph Stifter seinem Schlussmann keinen Vorwurf. Der herrliche Führungstreffer spielte Retz natürlich in die Karten. Ortmann musste nun mehr risikieren und wurde dafür auch belohnt. So war es Marco Meitz, der nach einer Hereingabe von der rechten Seite zunächst den Ball nicht kontrollieren konnte, bei einem neuerlichen Zuspiel von Panzenböck aber zum 1:1 abschloss.

Doch mit dem Remis gab sich Ortmann nicht zufrieden, fand in der Nachspielzeit noch den großen Sitzer zum 2:1 vor. Doch Marco Meitz scheitert alleine vor Torhüter Bacher, so blieb es bei der letztendlich gerechten Punkteteilung.

Die Besten

Ortmann: Niklas Graf (Innenverteidiger).

