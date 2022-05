Erfolgreiche Aufholjagd des SK Tulbing beim SV Stetten

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:29

2. Klasse Donau: Der SV Stetten und der SK Tulbing lieferten sich vor rund 85 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für den SK Tulbing, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte der SV Stetten bei den Gästen mit 4:2 für sich entschieden.

Der SK Tulbing musste den Treffer von Marcel Weingartner zum 1:0 hinnehmen (12.). In der 22. Minute brachte Patrick Gschweidl das Netz für den SV Stetten zum Zappeln. Andreas Koberger verkürzte für den SK Tulbing später in der 35. Minute per Strafstoß auf 1:2. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Kevin Mayer zum 2:2-Ausgleich für den SK Tulbing. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Minute 68 ging der SK Tulbing durch den zweiten Treffer von Koberger in Führung. Dem SV Stetten gelang mithilfe des SK Tulbing der Ausgleich, als Julian Hernaus das Leder in das eigene Tor lenkte (77.). Nach 83 Minuten sah Andreas Koberger die Ampelkarte und musste früher den Platz verlassen. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Mayer den entscheidenden Führungstreffer für den SK Tulbing erzielte (85.). Die Zeichen standen auf Sieg für den SV Stetten, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Tulbing sichert Platz fünf ab

In der Defensivabteilung der Gastgeber knirscht es gewaltig, weshalb der SV Stetten weiter im Schlamassel steckt. Der SV Stetten verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Stetten weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nachdem der SK Tulbing die Hinserie auf Platz zehn abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der SK Tulbing aktuell den ersten Rang. Für den SK Tulbing ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Offensiv sticht der SK Tulbing in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 43 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SK Tulbing derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SK Tulbing, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für den SV Stetten ist der FZSV Rußbach auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Der SK Tulbing misst sich zur selben Zeit mit dem SV Zwentendorf.

2. Klasse Donau: SV Stetten – SK Tulbing, 3:4 (2:2)

85 Kevin Mayer 3:4

77 Eigentor durch Julian Hernaus 3:3

68 Andreas Koberger 2:3

44 Kevin Mayer 2:2

35 Andreas Koberger 2:1

22 Patrick Gschweidl 2:0

12 Marcel Weingartner 1:0