SC Hohenruppersdorf will starken Vier-Punkte-Start dieses Mal bestätigen

2. Klasse Marchfeld

Details Montag, 18. März 2024 15:12

Der SC Hohenruppersdorf ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen im neuen Jahr stark in die Rückrunde der 2. Klasse Marchfeld gestartet. Für ein Team aus dem unteren Drittel der Tabelle handelt es sich dabei um einen fast schon famosen Start, umso kurioser, dass man auch in der Hinrunde vier Punkte aus den ersten beiden Begegnungen holen konnte. Warum es in der Rückrunde besser laufen könnte, erläutert ein Gespräch, das Ligaportal mit Johannes Kohl, dem Sektionsleiter des Vereins, führen durfte.

Ligaportal: Herr Kohl, wie fällt Ihr Resümee zum Saisonauftakt der Mannschaft aus?

Johannes Kohl: Sehr positiv, wir haben aus den ersten zwei Spielen vier Punkte geholt, das hatten wir zwar im Herbst auch, aber es ist schon auf jeden Fall eine Steigerung sichtbar. Im Herbst war es so, dass wir nur im ersten Spiel überzeugend waren und dann ab dem zweiten Match ein Abflauen feststellen konnten, jetzt ist die Tendenz meiner Meinung nach eher steigend.

Ligaportal: Mit der Vorbereitung kann man aus Sicht des Vereins auch zufrieden sein?

Johannes Kohl: Ja, schon. Wir waren heuer wieder einmal auf Trainingslager, das war für den Zusammenhalt, glaube ich, sehr wichtig und sehr gut. Ich denke auch, dass wir körperlich mittlerweile recht gut mithalten können mit unseren Gegnern, wie man jetzt auch beim Match gesehen hat. Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und haben viel Druck erzeugt und waren hinten einfach sehr stabil. Das war im Herbst oft noch umgekehrt, dass wir am Anfang recht gut in die Matches gestartet sind und dann eher nachgelassen haben.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr gesetzt?

Johannes Kohl: Eine Rangverbesserung, das wird vermutlich eh jeder sagen. Wir haben vor Meisterschaftsstart gesagt, dass wir gerne einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen. Dieses Ziel würde ich nach wie vor so sehen, darauf arbeiten wir hin, das ist auch absolut möglich, bis zum achten Platz ist alles recht knapp beisammen, ab dann wird der Abstand größer.

Ligaportal: Bald geht es weiter, welche Art von Aufgabe kommt hier auf Ihre Mannschaft zu, und wie muss man das anlegen, um erfolgreich zu sein?

Johannes Kohl: Ich würde sagen, eh so, wie wir jetzt aufgetreten sind. Wenn wir wieder so spielen, die Gegner aber auch nicht unterschätzen, ist es sicher eine machbare Aufgabe. Ollersdorf ist, denke ich, nicht so gut gestartet, es ist aber eine ähnliche Ausgangslage wie im Herbst, wo wir einen ziemlichen Dämpfer erlitten haben. Wichtig wird sein, dass wir konzentriert an die Sache herangehen und den Kampf annehmen. Im Herbst waren wir kämpferisch sehr unterlegen, haben dadurch auch verdient verloren. Daher gilt es nun natürlich, den Kampf anzunehmen.

