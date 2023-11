Tan rettet Markgrafneusiedl das Unentschieden in Gänserndorf

Details Sonntag, 05. November 2023 00:02

2. Klasse Marchfeld: Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des SV Gänserndorf gegen den SC Markgrafneusiedl. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Acht Minuten waren gespielt, als Berkan Tan vor 65 Zuschauern die Führung für Markgrafneusiedl besorgte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf Gänserndorfs Mark Störmer zum Ausgleich (44.).

Gänserndorf dreht das Spiel innerhalb von 2 Minuten! Lukas Prager, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Seitenwechsel legte Stefan Milenkovic das 2:1 nach (45.) für die Heimelf nach. Der SV Gänserndorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Tan mit Doppelpack

In der 73. Minute sicherte Tan seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Gänserndorf und der SC Markgrafneusiedl spielten unentschieden.

Der SV Gänserndorf verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Heimmannschaft in dieser Zeit nur einmal gewann.

Offensiv sticht Markgrafneusiedl in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 50 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Acht Siege, ein Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Markgrafneusiedl deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der SC Markgrafneusiedl in diesem Ranking auf.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SV Gänserndorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Gänserndorf trotzdem und steht nun auf Rang fünf.

Nächster Prüfstein für Gänserndorf ist der FC Marchfelder Bank Angern (Samstag, 15:00 Uhr). Der SC Markgrafneusiedl misst sich am selben Tag mit dem ASKÖ Strasshof SV (14:00 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SV Gänserndorf – SC Markgrafneusiedl, 2:2 (2:1)

73 Berkan Tan 2:2

45 Stefan Milenkovic 2:1

44 Mark Stoermer 1:1

8 Berkan Tan 0:1

