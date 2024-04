Gänserndorf schießt beim SC Hohenruppersdorf Tore am laufenden Band

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:39

2. Klasse Marchfeld: Gänserndorf erteilte Hohenruppersdorf vor knapp 80 Besuchern eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den SV Gänserndorf. Die Überraschung blieb aus: Gegen Gänserndorf kassierte der SC Hohenruppersdorf eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte der SV Gänserndorf für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Der Gast ging durch Fattoum Wael in der elften Minute in Führung. Jetzt erst recht, dachte sich David Stefanek, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (12.). Mark Störmer stellte die Weichen für Gänserndorf auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt der SV Gänserndorf die Nase knapp vorn.

Schneller Treffer nach der Pause

Stefan Markovic (48.) und Oliver Anzböck (72.) erhöhten, ehe Milos Matic das 5:1 besorgte (80.). Der sechste Streich von Gänserndorf war wieder Anzböck vorbehalten (87.). Der SV Gänserndorf überrannte Hohenruppersdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Wann bekommt das Heimteam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Gänserndorf gerät der SC Hohenruppersdorf immer weiter in die Bredouille. Im Angriff weist Hohenruppersdorf deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der SC Hohenruppersdorf musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hohenruppersdorf insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die drei Punkte brachten den SV Gänserndorf in der Tabelle voran. Gänserndorf liegt nun auf Rang sechs. Der SV Gänserndorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und acht Niederlagen dazu.

Die vergangenen Spiele waren für den SC Hohenruppersdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Gänserndorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Hohenruppersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASKÖ Strasshof SV an. Einen Tag später empfängt der SV Gänserndorf den SCU Obersdorf/P.

2. Klasse Marchfeld: SC Hohenruppersdorf – SV Gänserndorf, 1:6 (1:2)

87 Oliver Anzböck 1:6

80 Milos Matic 1:5

72 Oliver Anzböck 1:4

48 Stefan Markovic 1:3

31 Mark Störmer 1:2

12 David Stefanek 1:1

11 Fattoum Wael 0:1

